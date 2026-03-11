x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Postergan al 14 de abril inicio del juicio por muerte de Maradona

El tribunal argentino postergó para abril el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona. El proceso busca determinar la responsabilidad del equipo médico en un presunto homicidio con dolo eventual tras la anulación del juicio previo.

  • En Argentina, los seguidores de Maradona siguen pidiendo justicia tras el fallecimiento de quien es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol. FOTO AFP
    En Argentina, los seguidores de Maradona siguen pidiendo justicia tras el fallecimiento de quien es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol. FOTO AFP
  • Postergan al 14 de abril inicio del juicio por muerte de Maradona
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona fue postergado al 14 de abril, anunció este miércoles el tribunal argentino que determinará la responsabilidad del equipo médico en su fallecimiento.

El astro del fútbol murió en noviembre de 2020 a los 60 años, mientras recibía atención médica en su casa luego de una cirugía en la cabeza.

Un primer juicio en 2025 fue declarado nulo tras dos meses de audiencias, en medio de un escándalo que terminó con la destitución de una jueza por permitir la grabación de un documental sobre el proceso.

En el nuevo juicio, que estaba previsto para empezar la semana que viene, volverán a declarar unos 40 testigos, incluidas las hijas del futbolista, Dalma, Gianinna y Jana Maradona, así como su expareja y madre de su hijo menor, Verónica Ojeda.

Postergan al 14 de abril inicio del juicio por muerte de Maradona

Recuerde: Comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina: la justicia escuchará a 120 testigos

El inicio se postergó para abril debido a una reprogramación del cronograma de audiencias, según el documento del tribunal al que tuvo acceso la AFP.

Un médico, una psiquiatra, un psicólogo y otros profesionales que atendían a Maradona en su internación domiciliaria en Buenos Aires serán juzgados por homicidio con dolo eventual, es decir, para determinar si eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte.

En su resolución, el tribunal no especificó la duración del proceso, en el que habrá audiencias dos veces por semana y declarará casi un centenar de testigos.

Siga leyendo: Anulan juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tras la participación de jueza en documental

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida