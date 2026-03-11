Postergan al 14 de abril inicio del juicio por muerte de Maradona

El inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona fue postergado al 14 de abril, anunció este miércoles el tribunal argentino que determinará la responsabilidad del equipo médico en su fallecimiento.

El astro del fútbol murió en noviembre de 2020 a los 60 años, mientras recibía atención médica en su casa luego de una cirugía en la cabeza.

Un primer juicio en 2025 fue declarado nulo tras dos meses de audiencias, en medio de un escándalo que terminó con la destitución de una jueza por permitir la grabación de un documental sobre el proceso.

En el nuevo juicio, que estaba previsto para empezar la semana que viene, volverán a declarar unos 40 testigos, incluidas las hijas del futbolista, Dalma, Gianinna y Jana Maradona, así como su expareja y madre de su hijo menor, Verónica Ojeda.