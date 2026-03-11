Ni LeBron, ni Jordan: Bam Adebayo firma una actuación que no se veía desde 1962

Tuvieron que pasar 20 años desde el 22 de enero de 2006, cuando Kobe Bryant, jugando para Los Angeles Lakers, logró 81 puntos contra los Toronto Raptors. Ese día, la gente que presenció la mágica noche de la “Mamba” no pensó que se repetiría lo que vieron en el Staples Center. Sin embargo, el día llegó este martes 10 de marzo de 2026: Bam Adebayo anotó 83 puntos contra los Washington Wizards en el Kaseya Center de Miami. Es el segundo registro más alto en la historia de la NBA, tan solo detrás de los 100 puntos que consiguió Wilt Chamberlain en 1962. También rompió el récord de más tiros libres anotados de la liga: convirtió 36 de 43 intentados. “Estar al lado de Wilt y Kobe significa mucho”, dijo Adebayo. “Le doy gracias a Dios, a mi familia y a mi madre, porque ellos me ayudan a seguir adelante; este es un momento para ellos”.

El camino a ser leyenda

Edrice Femi “Bam” Adebayo nació en Newark, Nueva Jersey, EE. UU. Desde chico destacó por su aspecto físico y habilidad para deportes como el béisbol y el baloncesto. Se decantó por la pelota naranja y se posicionó como pívot, pues su altura le ayudó a dominar la pintura desde una temprana edad. En el 2015 llegó al mítico equipo de la Universidad de Kentucky. En 2017 se declaró elegible para el draft de ese año. Fue escogido por el Miami Heat y el resto es historia: lleva nueve temporadas en la “Ciudad del Sol”, promediando 18 puntos por partido en su carrera en la NBA. Jugó las finales de la competencia en el año 2020, en la burbuja de Orlando (por el COVID-19), perdiendo contra Los Angeles Lakers; y las de 2023, cuando el Heat, comandado por Bam y Jimmy Butler, cayó ante Denver Nuggets.

Erik Spoelstra, coach del Miami Heat, encontró en Adebayo la fortaleza y el vigor físico que siempre se debe tener debajo del aro, usándolo como una ficha clave del quinteto, principalmente en funciones físicas como los bloqueos y la búsqueda de rebotes. El martes, el entrenador vivió el partido como un aficionado más, con el orgullo de ver a su pupilo hacer historia grande en la NBA. “Fue una noche increíble”, comentó Spoelstra. “Es un momento que simplemente sucedió; es un honor ser parte de esto”.