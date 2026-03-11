x

Hallan a un hombre muerto en un hotel del centro de Medellín: esto se sabe

Al parecer, la víctima habría compartido con dos mujeres la noche antes de su hallazgo.

  Imagen de referencia de un cuerpo hallado sin vida en el centro de Medellín. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
    Imagen de referencia de un cuerpo hallado sin vida en el centro de Medellín. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
En una de las habitaciones de un hotel ubicado en el barrio Estación Villa del centro de Medellín fue hallado sin vida un hombre de aproximadamente 50 años de edad.

El hecho se reportó a través de la línea 123 de la Policía; una vez se conoció la situación, una patrulla acudió al lugar indicado, donde verificaron la presencia de un fallecido; tal parece que fue una empleada del hotel quien, al ingresar a la habitación, se topó con el cadáver.

Lea más: Video: policía de civil y fuera de servicio capturó a dos presuntos ladrones en Medellín

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la víctima fue identificada como Jorge Alirio Zuluaga Ramírez. Este hombre, al parecer, habría ingresado a dicho establecimiento en compañía de dos mujeres la noche antes de su hallazgo; ambas se habrían retirado del lugar en la madrugada del siguiente día.

En la habitación, supuestamente, encontraron bolsas de estupefacientes y botellas de licor, lo que podría servir como evidencia para la investigación y más, teniendo en cuenta que el cuerpo sin vida fue hallado sin signos de violencia.

Por el momento no se tienen pistas del paradero de las mujeres que habrían estado con él durante esa noche; el caso está bajo supervisión de las autoridades y será Medicina Legal quien determine las causas exactas de la muerte de Zuluaga Ramírez.

Otro caso de un cadáver hallado en un hotel del centro de Medellín

En octubre del año pasado, las autoridades policiales abrieron una investigación para aclarar las extrañas condiciones en las que fue hallado el cuerpo sin vida de un joven en un baño de un hotel del centro de Medellín.

El homicidio se perpetró en un hotel ubicado en el barrio Villanueva, al parecer luego de una fiesta que se realizó a altas horas de la noche.

Se presume que un grupo de por lo menos diez personas habría acudido al establecimiento hotelero, ubicado a la altura de la carrera El Palo, y alquilaron una habitación situada en un segundo piso.

Sin que sea claro lo ocurrido, se sabe que transcurrida una hora del ingreso, en la habitación se habría escuchado una detonación y el numeroso grupo que estaba allí emprendió de inmediato la huida.

Entérese: Mataron afuera de la UdeA a hombre que habría intentado robarle a un estadounidense en Laureles, Medellín

Entretanto, los empleados del hotel ingresaron a inspeccionar la habitación para cotejar qué habría ocurrido y fue allí que se toparon con el cuerpo sin vida de un joven de entre 25 y 30 años, que tenía vinipel envuelto alrededor de su cabeza y una sábana atada al cuello.

Según quedó registrado en un reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) agentes de la Sijín de la Policía llegaron al hotel hacia las 12:34 de la madrugada y verificaron que la víctima tenía señales de asfixia mecánica y lesiones con objetos contundentes.

