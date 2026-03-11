Hallan a un hombre muerto en un hotel del centro de Medellín: esto se sabe

En una de las habitaciones de un hotel ubicado en el barrio Estación Villa del centro de Medellín fue hallado sin vida un hombre de aproximadamente 50 años de edad. El hecho se reportó a través de la línea 123 de la Policía; una vez se conoció la situación, una patrulla acudió al lugar indicado, donde verificaron la presencia de un fallecido; tal parece que fue una empleada del hotel quien, al ingresar a la habitación, se topó con el cadáver. Lea más: Video: policía de civil y fuera de servicio capturó a dos presuntos ladrones en Medellín De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la víctima fue identificada como Jorge Alirio Zuluaga Ramírez. Este hombre, al parecer, habría ingresado a dicho establecimiento en compañía de dos mujeres la noche antes de su hallazgo; ambas se habrían retirado del lugar en la madrugada del siguiente día.

En la habitación, supuestamente, encontraron bolsas de estupefacientes y botellas de licor, lo que podría servir como evidencia para la investigación y más, teniendo en cuenta que el cuerpo sin vida fue hallado sin signos de violencia. Por el momento no se tienen pistas del paradero de las mujeres que habrían estado con él durante esa noche; el caso está bajo supervisión de las autoridades y será Medicina Legal quien determine las causas exactas de la muerte de Zuluaga Ramírez.

Otro caso de un cadáver hallado en un hotel del centro de Medellín