Cepeda admite corrupción en el gobierno Petro, pero no la cuestiona

De Iván Cepeda, candidato presidencial, el país ha estado atento a sus posturas frente a lo que ocurre en el gobierno de Gustavo Petro, y con justa razón, es el aspirante que, de llegar a la Casa de Nariño, daría continuidad a las políticas actuales, con todas sus formas.
Sin embargo, en medio de ese panorama, distintos hechos de corrupción, unos más graves que otros, han marcado el desarrollo del primer gobierno de izquierda en Colombia, y la postura de Cepeda ha sido, en general, más de silencio que de rechazo.
De hecho, el candidato ha evitado participar en algunos debates presidenciales, en parte para no tener que responder directamente por cuestionamientos relacionados con hechos irregulares que han salpicado a esta administración.
En ese contexto, Cepeda finalmente se refirió al tema en un acto público organizado por su campaña, únicos a los que asiste. Allí, reconoció que sí han ocurrido hechos de corrupción.
“También hay que reconocerlo, se han presentado hechos de corrupción en este gobierno que vamos a erradicar en nuestro segundo gobierno”, dijo.