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Así va el avance de obra en las quebradas priorizadas de Medellín para evitar emergencias por lluvias

En tres de los seis frentes de trabajo actuales, las intervenciones van entre un 60% y un 80%. Unas obras terminarán este mes y las demás, a finales de agosto.

  • Una de las 6 obras que adelanta la alcaldía en las quebradas priorizadas de la ciudad. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Una de las 6 obras que adelanta la alcaldía en las quebradas priorizadas de la ciudad. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Si bien estos últimos días en Medellín no se han presentado novedades o emergencias por lluvias, desde la alcaldía no bajan la guardia y aceleran el paso con las intervenciones en las quebradas más críticas de la ciudad.

Es por eso que en tres de los seis frentes de trabajo que se adelantan en los afluentes bajo el programa de Mi Río Mis Quebradas, las obras ya van entre un 60% y un 80%: la quebrada Altavista completó un 60%, la quebrada El Pelón un 71%, mientras que la Aguadita ya alcanzó un 80% de ejecución.

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En cuanto a otros cauces, se registra un 46% de avance en la quebrada La Cabuyala y un 27%. en La Chorrera.

Hay más sectores y afluentes en los que, por su inminente riesgo de inundación, se llevan a cabo estudios y diseños para obras civiles, tales como La Mansión, Máquina y Tebaida de Manrique; La Cantera Norte, en la comuna 6 Doce de Octubre; la quebrada La Aguacatala; La Minita en la comuna 5 Castilla, y La Presidenta en la comuna 14 El Poblado.

“En Manrique, en la quebrada La Máquina, también se está avanzando en una construcción de una estructura hidráulica nueva en el sector el Jardín. Y ahí en esa misma comuna, en el sector de Las Granjas, aceleramos las intervenciones producto de la urgencia manifiesta que tuvo lugar el pasado 3 de abril”, dijo Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

Este año, uno de los barrios que se ha visto más perjudicado por las constantes precipitaciones es El Poblado, específicamente en las inmediaciones de la quebrada La Presidenta. Allí continúa el monitoreo.

“Estamos haciendo estudios de otras situaciones que se estén presentando en la cuenta de La Presidenta con sus afluentes, para que podamos identificar e intervenir a tiempo aquello que esté generando un riesgo a la infraestructura vial. Es una zona que últimamente se ha visto muy comprometida por la actual ola invernal”, agregó la secretaria.

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A la par, hay otra obra en ejecución en la quebrada La Concha a la altura de la avenida Las Palmas, sector Chuscalito, debido a un hundimiento de la vía. La Secretaría de Infraestructura Física también acompaña dichas labores.

De acuerdo con Ruiz, actualmente se adelanta un proceso de contratación por licitación para atender 192 puntos críticos por riesgo hidráulico en otras quebradas de Medellín que ya fueron evaluadas y, si bien en el momento no representan un riesgo para la población, sí requieren intervención con el fin de prevenir emergencias.

Algunos de los trabajos de contención hidráulica están programados para que culminen a finales de este mes, y los otros, que requieren intervenciones adicionales, a finales de agosto de este año.

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