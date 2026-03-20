Al DIM le tocó el “grupo de la muerte” en la Copa Libertadores 2026, ¿por qué?

Es el fichaje más costoso de la historia del fútbol suramericano. Su presencia, sumada con la de figuras como Jorge Carrascal, hacen que tengan el segundo plantel más costoso de esta edición de la Libertadores: según Transfermarkt, su plantilla está valorada en 219,20 millones de euros –solo la superan los 223 millones del Palmeiras brasileño–. Ese era el motivo de que en Medellín lo miraran con un poco de recelo. Sin embargo, también era un reto que emocionaba. Un futbolista del equipo profesional se mostró contento ante la posibilidad y manifestó que “en la Libertadores no hay ningún rival fácil y todos los encuentros son muy importantes”.

¿Superarán a los brasileños?

Quiso el azar que al Medellín le tocara compartir grupo con Flamengo en esta edición de la Libertadores. El elenco antioqueño enfrentará a los brasileños el 14 de abril en el duelo de la segunda jornada, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Será el decimotercer duelo entre los antioqueños y un cuadro de Brasil en ese torneo. En los 12 anteriores, consiguieron tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Los triunfos fueron contra Gremio en 2003, Athletico Paranaense en 2005 y Sao Paulo en 2009. Entre tanto, las igualdades fueron contra Gremio, Paranaense, Corinthians (el de Ronaldo Nazario en 2010) y el Internacional de Porto Alegre. Finalmente, las derrotas fueron ante Santos (en los dos duelos de las semifinales de la edición de 2003), ante Corinthians en 2010 y contra el Inter en 2023. Desde entonces el Poderoso no clasificaba a los grupos del torneo. Aquella vez no solo les tocó emparejarse con el Inter. También frente a Nacional de Uruguay y Metropolitanos de Venezuela. Los paisas terminaron la primera fase del campeonato en la tercera casilla con 10 puntos; brasileños y charrúas los superaron por una unidad.

Ahora, además del Flamengo, al cuadro paisa le tocará medirse frente a Estudiantes de La Plata de Argentina y Cusco de Perú. “Creo que es el grupo más difícil del torneo. Nos enfrentamos contra el campeón del torneo, otro equipo que ganó tres títulos el año pasado en Argentina y uno que tiene un juego bonito y además aprovecha en su favor la altura. Creemos que somos muy ambiciosos y que vamos a clasificar. Consideramos que es uno de los grupos más difíciles de los ocho que tiene la Copa: está uno de los dos mejores de Brasil y Argentina”, aseguró Federico Spada, director deportivo del Poderoso.

¿Por qué el DIM tendrá un “reto de altura”?

El Medellín tiene la cuarta nómina mejor valorada del primer semestre del fútbol profesional colombiano. El plantel completo, según Transfermarkt, cuesta 14,9 millones de euros: eso los ubica en el puesto 25 entre los planteles de los 32 clubes que disputarán “La Gloria Eterna” este año.

Para poner un ejemplo: Lucas Paquetá, jugador más costoso de Flamengo –su ficha cuesta 35 millones de euros–, cuesta dos veces y medio lo que vale todo el Medellín. Sin embargo, los rojos tienen una plantilla experimentada que ha mostrado buen juego y pueden dar pelea contra Estudiantes de La Plata de Argentina, por quedarse con el segundo puesto en la zona y acceder a octavos de final. El DIM no llega a esa instancia desde 2005. Lograrlo ayudaría a que se consolidara el proyecto deportivo que tienen y sanaría la relación con los aficionados rojos, siempre tan exigentes. Pero antes, tendrán que superar a Estudiantes de La Plata de Argentina, cuadro cuya plantilla está valorada en 42,4 millones de euros y tiene a figuras como el vallecaucano Edwuin Cetré. Los argentinos vienen de ganar el torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones del mismo año en el balompié argentino.

También deberán superar a Cusco F.C., que terminó la liga de su país el año pasado en la tercera posición y tiene en su favor la altura de la ciudad donde juega: el estadio Inca Garcilaso de la Vega está ubicado a 3.402 metros sobre el nivel del mar: eso multiplica los 8.53 millones de euros que vale su plantel.