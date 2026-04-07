DIM recibe a Estudiantes y vuelve a la fase de grupos de la Libertadores 1.015 días después: ¿a qué horas y dónde verlo?

Han pasado 1015 días desde la última vez que el DIM jugó un partido de fase de grupos de la Copa Libertadores. Fue el 28 de junio de 2023, cuando El Poderoso visitó al Inter de Porto Alegre, brasileño, en la última fecha del Grupo B. Desde entonces, los rojos vivieron la dualidad del fútbol a nivel internacional. En 2024 llegaron a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde perdieron con Lanús de Argentina por penaltis en el Atanasio. Ese duelo se disputó el 25 de septiembre de ese año y fue uno de los primeros de Alejandro Restrepo al frente del equipo paisa.

Este miércoles, contra Estudiantes de La Plata de Argentina (7:00 p. m.), el timonel paisa disputará su primer encuentro en la fase de grupos de la Libertadores, instancia en la que ha dirigido a equipos como Nacional, Pereira —hizo una campaña histórica— y Alianza Lima de Perú. “Siempre que logramos avanzar en este torneo fue porque todos tiramos del carro. Hay que hacerlo ahora. Estamos en el torneo más importante de América y uno de los más importantes del mundo. Es tan grande que jugadores vienen de Europa para poder disputarlo. Es una gran oportunidad y estamos contentos por empezar este nuevo camino”, aseguró el entrenador antioqueño, que lleva poco más de un año y medio al frente del Medellín.

En el DIM hay confianza en que pueden hacer un buen papel en la Libertadores. El lunes en la tarde tuvieron la reunión entre directivos, que es tradición entre los clubes. En ella participó el exfutbolista Christian Marrugo, quien ahora cumple un rol administrativo en el club. “Estamos bien en la interna. Hay futbolistas buenos como Daniel Cataño, que están recuperando nivel, y pueden servir para que el grupo tenga un buen desempeño”, le comentó a este diario quien ahora es directivo del DIM. El Poderoso recibirá este martes la visita de un futbolista que fue importante en 2023 y aún le pertenece: Edwuin Cetré, una de las figuras de Estudiantes de La Plata. El vallecaucano, que aún tiene vínculo con el equipo colombiano —la mitad de su pase pertenece al DIM—, fue importante para que consiguieran los dos títulos que ganaron en el fútbol argentino en 2025.