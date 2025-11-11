“Tenemos la ilusión de ganar títulos”: Alejandro Restrepo tras meter al DIM en la final de la Copa Betplay

Esa es la gran habilidad de Alejandro Restrepo: exigir a todos los jugadores por igual en los entrenamientos para que, cuando tengan que jugar, respondan bien. Es cierto que hay una brecha en el nivel de algunos titulares –en especial los atacantes–, con los futbolistas que por lo general son variantes. Quedó en evidencia el viernes pasado en Pereira, por Liga, cuando hubo un equipo mixto que se enredó, pero se soltó con el ingreso de Esneyder Mena.

También se vio ante Envigado, en los últimos minutos, cuando salió Fydriszewski –lesionado– y entró Ménder García, entre los silbidos de la gente, que lo resiste por su ineficacia para definir. Los naranjas fueron un hueso duro de roer para el Medellín. “Hoy aprendimos que no hay que subestimar a ningún rival. Ellos hicieron un buen partido desde lo táctico. Otro aspecto a tomarlo como enseñanza, es que cuando hay partidos donde el rival te incomoda, hay que saber jugar, ser competitivos. Considero que fuimos merecedores de llegar a la final”, manifestó el futbolista Daniel Londoño.

¿Qué dijo Alejandro Restrepo por la clasificación a la final?

En el segundo tiempo del partido Medellín se mostró con más confianza. Fue consecuencia de varias decisiones que tomó el cuerpo técnico. Por un lado, la charla que dio Alejandro Restrepo en el entretiempo. De otra parte el ingreso de Jaime Alvardo, quien tomó el control en la mitad de la cancha cuando ingresó, le dio un buen primer pase al cuadro rojo.

Así fue como el DIM logró clasificar a la final de la Copa BetPlay después de cinco años. La última vez que lo habían conseguido fue en la edición del 2020 –que se jugó en febrero del 2021–, cuando vencieron al Deportes Tolima en la final del torneo. “Queremos darle gratitud por el acompañamiento a los hinchas. En la ida, en el Poli, estuvo lleno. Hoy nos acompañaron en masa. Vimos la tribuna norte llena. Hubo gente en oriental y occidental. Ver el estadio con gente un lunes, que es un día complicado, es bonito. Tenemos la ilusión de ganar un título, de competir por copas. Este es un proyecto con muchas aristas y una de ellas es títulos. Tenemos la oportunidad. Lo acabamos de hablar en el camerino. Ahora lo que prometemos es trabajo”, aseguró el entrenador.