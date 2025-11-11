x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Tenemos la ilusión de ganar títulos”: Alejandro Restrepo tras meter al DIM en la final de la Copa Betplay

El cuadro rojo clasificó a su primera final de Copa Betplay en los últimos cinco años. Espera rival entre Atlético Nacional y América de Cali, que se enfrentan el próximo domingo.

  • El entrenador Alejandro Restrepo llegó al Medellín el 7 de agosto del 2024. Busca su primer título con el cuadro antioqueño. Foto: Manuel Saldarriaga
    El entrenador Alejandro Restrepo llegó al Medellín el 7 de agosto del 2024. Busca su primer título con el cuadro antioqueño. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 7 horas
bookmark

Pasó de nuevo: el DIM empezó perdiendo un partido, pero logró sobreponerse, remontar. En la noche del lunes, contra Envigado, el cuadro rojo no jugó bien durante los primeros minutos de la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay. Entre tanto, su rival “mostró los dientes”, consciente de que se jugaba su última carta para ganar algo antes de irse a segunda división.

Envigado dio el primer golpe. Cuando iban 35 minutos anotó el 0-1. El tanto fue sorpresivo. La serie se apretaba. Los fantasmas de otros momentos aparecieron en la cabeza de los hinchas de El Poderoso. Sin embargo, tres minutos después, a los 38, se esfumaron con el gol de Diego Moreno, uno de los futbolistas que por lo general no es titular pero ha sabido aprovechar las oportunidades que le han dado en los últimos encuentros.

Esa es la gran habilidad de Alejandro Restrepo: exigir a todos los jugadores por igual en los entrenamientos para que, cuando tengan que jugar, respondan bien. Es cierto que hay una brecha en el nivel de algunos titulares –en especial los atacantes–, con los futbolistas que por lo general son variantes. Quedó en evidencia el viernes pasado en Pereira, por Liga, cuando hubo un equipo mixto que se enredó, pero se soltó con el ingreso de Esneyder Mena.

También se vio ante Envigado, en los últimos minutos, cuando salió Fydriszewski –lesionado– y entró Ménder García, entre los silbidos de la gente, que lo resiste por su ineficacia para definir. Los naranjas fueron un hueso duro de roer para el Medellín. “Hoy aprendimos que no hay que subestimar a ningún rival. Ellos hicieron un buen partido desde lo táctico. Otro aspecto a tomarlo como enseñanza, es que cuando hay partidos donde el rival te incomoda, hay que saber jugar, ser competitivos. Considero que fuimos merecedores de llegar a la final”, manifestó el futbolista Daniel Londoño.

¿Qué dijo Alejandro Restrepo por la clasificación a la final?

En el segundo tiempo del partido Medellín se mostró con más confianza. Fue consecuencia de varias decisiones que tomó el cuerpo técnico. Por un lado, la charla que dio Alejandro Restrepo en el entretiempo. De otra parte el ingreso de Jaime Alvardo, quien tomó el control en la mitad de la cancha cuando ingresó, le dio un buen primer pase al cuadro rojo.

Así fue como el DIM logró clasificar a la final de la Copa BetPlay después de cinco años. La última vez que lo habían conseguido fue en la edición del 2020 –que se jugó en febrero del 2021–, cuando vencieron al Deportes Tolima en la final del torneo.

“Queremos darle gratitud por el acompañamiento a los hinchas. En la ida, en el Poli, estuvo lleno. Hoy nos acompañaron en masa. Vimos la tribuna norte llena. Hubo gente en oriental y occidental. Ver el estadio con gente un lunes, que es un día complicado, es bonito. Tenemos la ilusión de ganar un título, de competir por copas. Este es un proyecto con muchas aristas y una de ellas es títulos. Tenemos la oportunidad. Lo acabamos de hablar en el camerino. Ahora lo que prometemos es trabajo”, aseguró el entrenador.

Restrepo, además, agregó que en las próximos días se centrarán en terminar de buena manera el “Todos Contra Todos” de la Liga, donde les resta el partido de la fecha 20 frente al América de Cali que se disputará el jueves desde las 7:00 p.m., mientras que manifestó que tiene la responsabilidad de gestionar de buena manera el grupo para llegar a las finales del Clausura y después centrarse en la final de Copa, que se disputará entre el 17 y 21 de diciembre.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida