DIM pasó de tener la mejor defensa de la Liga, a ser la más vulnerada en el Clausura, ¿por qué?

El DIM pasó de tener la mejor defensa de la Liga en el Torneo Apertura, a ser uno de los tres equipos que más tantos ha encajado en el Clausura de este año. Tras su derrota 5-2 ante Atlético Nacional en el clásico paisa de la fecha 17, El Poderoso registró 27 tantos encajados en lo que va del “Todos Contra Todos”. La cifra es “preocupante”, si se tiene en cuenta que, durante los 20 partidos que disputó el cuadro rojo en la fase inicial del primer semestre del año, solo recibió 11 tantos, mientras que, sumando los cuadrangulares y las finales del Apertura, los rojos encajaron un total de 17 dianas.

Este semestre, en 17 juegos, ya superaron la cifra en dos tantos. Además, el equipo dirigido por el entrenador antioqueño Alejandro Restrepo está a la par, en tantos recibidos, del Unión Magdalena, que se ubica en el puesto 16 de la tabla de posiciones y ya tiene fijo su descenso a segunda división para 2026; así como el Deportivo Pasto, que se ubica en la casilla 19 del Clausura.

¿Qué llevó al cambio en dinámica del Medellín?

Medellín es un equipo de extremos. En el primer semestre del año no hicieron muchos goles, pero mantuvieron un equilibrio defensivo. Durante la segunda parte del año, viven la realidad opuesta: son el cuadro que más veces ha celebrado en Liga, con 36 tantos marcados, pero su zona defensiva se ha mostrado con unas falencias desconocidas. En teoría, el DIM utiliza el mismo modelo táctico de siempre. Durante la mayoría de partidos del Clausura, los rojos han jugado con línea de tres defensas y cinco volantes, que tienen unos carrileros que, cuando deben defender, se convierten en dos defensores más.

Además, recuperaron a futbolistas importantes como el defensa central vallecaucano Fainer Torijano, uno de los capitanes del equipo que estuvo ausente durante la mayor parte del Apertura por una lesión de rodilla, con lo que se esperaba mayor solidez. Del mismo modo, encontraron en el joven Halam Loboa un futbolista fuerte en recuperación en el mediocampo. No obstante, muchos jugadores bajaron su nivel. Jhon Palacios, que el semestre pasado terminó siendo titular, no ha mostrado su mejor versión cuando ha sido inicialista. Lo mismo ha ocurrido con José Ortiz y, en menor medida, con Torijano, Léyser Chaverra y Daniel Londoño. Según Alejandro Restrepo, se debe a que los rivales han aprendido a leer bien su forma de jugar y ponen a futbolistas veloces que, en manos a manos desde la mitad de la cancha, como los del clásico, dejan mal parados a sus jugadores. La zona defensiva del DIM también ha mostrado desconcentraciones en varios partidos. Contra Tolima, el pasado 27 de septiembre, el primer gol llegó de una falta de atención que se pudo evitar.

Además, los arqueros del cuadro rojo tampoco pasan por su mejor momento. Washington Aguerre, por ejemplo, ha encajado 17 goles en los 8 partidos que ha atajado con el Medellín este semestre. Entre tanto, el Apertura, recibió 13 tantos en los 24 duelos que tuvo acción.