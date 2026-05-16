Choque entre tren y autobús en Bangkok deja al menos ocho muertos y decenas de heridos

Al menos ocho personas murieron y más de treinta resultaron heridas este sábado en el centro de Bangkok, al chocar un tren de mercancías y un autobús, indicaron los servicios de emergencia tailandeses.
“Ocho personas murieron, y otras 35 resultaron heridas. El incendio ya está apagado, y estamos intentando encontrar los cadáveres”, indicó a la AFP el jefe de la policía de Bangkok, Urumporn Koondejsumrit.
El accidente se produjo de tarde en un cruce muy concurrido del centro de la capital tailandesa.
En imágenes publicadas en redes sociales se ve el tren acercándose a una velocidad moderada a un paso a nivel, donde choca con el autobús, que ardió.