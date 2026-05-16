Manchester City llegó a 20 títulos con Pep Guardiola tras ganar la FA Cup ante Chelsea

Con un solitario tanto de Antoine Semenyo en la segunda mitad, el Manchester City derrotó al Chelsea y se proclamó campeón de la FA Cup, este sábado en el estadio de Wembley, en Londres.

Es el vigésimo título con el City para el técnico español Pep Guardiola y la segunda esta temporada, tras conquistar la Copa de la Liga ya la espera del desenlace de la Premier League, en pugna con el Arsenal cuando sólo quedan dos fechas para la final.

El de Semenyo, de taquito, quedará como uno de los goles icónicos de las finales de la FA Cup.

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Haaland realizó un inteligente desmarque por el costado derecho del área del Chelsea y puso el balón atrás hacia Semenyo, que de tacón colocado con maestría su soberbia definición en el palo largo.

El Manchester City vuelve a hacerse con la Copa de Inglaterra, tres años después de su último triunfo en la competición y tras dos fracasos consecutivos en la final de las ediciones de 2024 (Manchester United) y 2025 (Crystal Palace).

Los Citizens, inmersos en una racha de 21 partidos sin perder en competiciones domésticas, se quedarán a cinco puntos del líder Arsenal si los Gunners vencen en casa al descendido Burnley el lunes.