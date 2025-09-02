DIM recibe a Fortaleza por la clasificación a cuartos de final de la Copa Betplay

Independiente Medellín recibe en el Atanasio Girardot a Fortaleza, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay, a las 7:30 de la noche, y una victoria, por cualquier marcador, le daría el paso al Equipo del Pueblo a los cuartos de final del torneo. Los dirigidos por Alejandro Restrepo, tendrían la misma nómina con la que empataron 0-0 en su visita a Fortaleza, aunque se habla también del posible regreso del arquero Washington Aguerre, quien ya se recuperó y está de nuevo habilitado para jugar. El que sí no alcanza a estar para el duelo ante Fortaleza es Léyser Chaverra, quien presentó una sobrecarga muscular de isquiosurales, por lo que no estuvo en el duelo ante Cali. El cuerpo médico del DIM informó que el lateral inició fisioterapia de primera fase y su incapacidad dependerá de su evolución clínica.

El presente del DIM es muy positivo, porque además de mantenerse invicto en la Liga y la Copa, ha recuperado su poderío atacante y por ello el grupo espera contar con una buena cantidad de aficionados en el Atanasio Girardot. Además, las directivas anunciaron un 2x1 en todas las tribunas, mientras que en la tribuna familiar (sur baja), tendrán una promoción y por ello, por cada código QR ingresa un adulto junto a un menor de 13 años y otra persona. Hay que recordar que el DIM ajusta seis partidos ganados y un empate, en el último mes, por eso la ilusión está intacta en poder ganar ante Fortaleza y sí avanzar a los cuartos de final de la Copa.

Los goles del cuadro rojo en la presente temporada han llegado, principalmente, a través de Baldomero Perlaza y el polaco Francisco Fydriszewski, con cuatro y seis tantos, respectivamente. Sobre el momento del rojo, el técnico Restrepo dijo en rueda de prensa que “el semestre pasado figuramos mucho por el juego, pero fallábamos muchas situaciones de gol y por eso hemos trabajado fuerte para que esas relaciones entre volantes y atacantes, los de la banda como los de adentro y eso nos ha permitido mejorar en ese aspecto”. De igual manera, sostuvo que, aunque se está en una buena racha, siempre hay que seguir mejorando y trabajando para ser más eficientes y para ir por los objetivos que se han trazado.

Cifras positivas del Poderoso en la Copa