DIM recibe a Fortaleza por la clasificación a cuartos de final de la Copa Betplay

Independiente Medellín recibe en el Atanasio Girardot a Fortaleza, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay, a las 7:30 de la noche, y una victoria, por cualquier marcador, le daría el paso al Equipo del Pueblo a los cuartos de final del torneo.
Los dirigidos por Alejandro Restrepo, tendrían la misma nómina con la que empataron 0-0 en su visita a Fortaleza, aunque se habla también del posible regreso del arquero Washington Aguerre, quien ya se recuperó y está de nuevo habilitado para jugar.
El que sí no alcanza a estar para el duelo ante Fortaleza es Léyser Chaverra, quien presentó una sobrecarga muscular de isquiosurales, por lo que no estuvo en el duelo ante Cali. El cuerpo médico del DIM informó que el lateral inició fisioterapia de primera fase y su incapacidad dependerá de su evolución clínica.