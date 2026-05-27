“El fútbol tiene cosas que no se pueden controlar”: Sebastián Botero, técnico del DIM, explicó la eliminación de la Copa Libertadores 2026

El DIM estuvo a cinco minutos de volver a los octavos de final de la Copa Libertadores después de 21 años. El cuadro rojo hizo todo lo posible para sostener el empate contra Estudiantes de La Plata en Argentina que le permitía terminar segundo del Grupo A de la Copa Libertadores. Sin embargo, un gol de cabeza, al minuto 90+2, le dio la victoria a los argentinos. El Poderoso, dirigido desde mediados de abril por Sebastián Botero, quien vive su segundo interinato en el plantel profesional y, por lo general, es el entrenador del equipo sub-20, se quedó en el camino a su cita con la historia. Terminó tercero. Disputará los playoffs a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo el entrenador Sebastián Botero tras la derrota contra Estudiantes?

No es la primera vez, en los últimos cinco años, que el Medellín queda por fuera de los grupos de la Libertadores después de tener opciones reales de avanzar a octavos de final. En 2023, cuando Botero tuvo su primer interinato para reemplazar a David González, quien salió del equipo por los baches de rendimiento que mostró, terminó tercero de su grupo y fue a “La Otra Mitad de la Gloria”. Puede leer: Contra Estudiantes, el DIM busca su segunda victoria en Argentina: los rojos tienen rendimiento de 13% en ese país

Sin embargo, esta vez el equipo antioqueño estuvo realmente cerca de lograrlo. En La Plata hicieron un buen partido. No fue el más vistoso que se le haya observado en los últimos meses, pero hubo mucho oficio en los futbolistas, que entendieron que era importante tener un bloque compacto, líneas cortas, sin mucha distancia entre defensas, volantes y atacantes. Los rojos también tuvieron a Éder Chaxu, el arquero titular, con un buen rendimiento. El guardameta tolimense dejó, en ese partido, una atajada impresionante: aquella del minuto setenta y pico, en la que se suspendió unos segundos en el aire para sacar un cabezazo de Guido Carrillo que iba directo al ángulo.

“El plan salió bien. Sabíamos qué teníamos que hacer hoy, contra un equipo que tiene muchas virtudes en el juego, una de ellas es el fútbol aéreo. Los controlamos. Los llevamos a nuestro terreno, pero el fútbol tiene cosas que no se pueden controlar y al final nuestro jugador se resbaló, habilitó al de ellos y fue gol. Más allá de que hay una tristeza grande en el grupo por la derrota, siento que competimos de buena forma, que Medellín dejó su nombre en alto, que mereció avanzar. Nos queda seguir ayudando al club”, aseguró Botero. Amplíe la notica: Luis Amaranto Perea es el nuevo director técnico del Independiente Medellín

El timonel paisa dirigió su último encuentro con El Rey de Corazones. En agosto, después del Mundial, el asistente técnico de Néstor Lorenzo, Amaranto Perea –fue referente como jugador en el DIM–, asumirá el cargo que quedó vacante tras el despido de Alejandro Restrepo, ahora en Bolívar de Bolivia.

“El cuerpo técnico de Amaranto debe llegar pronto. Van a planificar el segundo semestre. Creo que en este mes tenemos palabras de agradecimiento con los jugadores. Estuvimos a un paso de entrar a los octavos de final. Uno debe no dramatizar las cosas. Debemos seguir haciendo nuestro camino. El DIM hará lo que tiene que seguir haciendo y esperamos que en nuevo cuerpo técnico nos traiga títulos”, concluyó Botero, quien regresará, de lleno, al equipo sub-20 que sacó campeón del Torneo Nacional de la categoría en 2025. Fue el primer título para Medellín en ese rango de edad.

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