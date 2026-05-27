“El fútbol tiene cosas que no se pueden controlar”: Sebastián Botero, técnico del DIM, explicó la eliminación de la Copa Libertadores 2026

El DIM estuvo a cinco minutos de volver a los octavos de final de la Copa Libertadores después de 21 años. El cuadro rojo hizo todo lo posible para sostener el empate contra Estudiantes de La Plata en Argentina que le permitía terminar segundo del Grupo A de la Copa Libertadores.
Sin embargo, un gol de cabeza, al minuto 90+2, le dio la victoria a los argentinos. El Poderoso, dirigido desde mediados de abril por Sebastián Botero, quien vive su segundo interinato en el plantel profesional y, por lo general, es el entrenador del equipo sub-20, se quedó en el camino a su cita con la historia. Terminó tercero. Disputará los playoffs a los octavos de final de la Copa Sudamericana.