Tras la derrota en Brasil, el técnico del DIM admitió errores y la jerarquía de Flamengo

Deportivo Independiente Medellín sufrió una contundente derrota 4-1 frente a Flamengo en el estadio Maracaná, en un partido donde el conjunto brasileño impuso su jerarquía y potencia ofensiva. Tras el encuentro, el técnico Alejandro Restrepo analizó lo sucedido en rueda de prensa y reconoció las dificultades de su equipo para sostener el rendimiento ante un rival de máximo nivel continental. Restrepo explicó que el DIM tuvo pasajes positivos, especialmente en el primer tiempo, pero no logró mantener ese nivel a lo largo del compromiso. “Siento que ese buen momento competitivo que tuvimos por pasaje, sobre todo en el primer tiempo, no lo pudimos sostener a lo largo del juego”, señaló el entrenador.

El técnico antioqueño fue claro al identificar los factores que marcaron la diferencia, especialmente en la segunda mitad. Según su análisis, las pérdidas de balón, las decisiones en momentos clave y la eficacia de Flamengo en las transiciones ofensivas terminaron inclinando el partido. “En el segundo tiempo, en la toma de decisiones, en la pérdida de balones, después en transiciones y en asociaciones donde ellos son muy fuertes, perdimos ahí”, explicó. Uno de los puntos que más lamentó Restrepo fue el momento en el que llegaron los goles del conjunto brasileño, especialmente sobre el cierre de cada tiempo. Para el entrenador, esos golpes psicológicos ampliaron la diferencia en el marcador y condicionaron el resultado final. “Nos dolió mucho recibir esos goles al final del primer tiempo y del segundo tiempo”, afirmó, agregando que con mayor concentración el resultado pudo ser más ajustado.

De cara al futuro en la Copa Libertadores, Restrepo fue enfático en que el equipo deberá elevar su nivel si quiere competir por la clasificación. “Seguramente esos son puntos que el equipo debe crecer para ser competitivo”, dijo, anticipando que el reto inmediato será corregir errores para el duelo de vuelta en Colombia. El entrenador también destacó la exigencia que representa enfrentar a un rival como Flamengo, al que describió como un “campeón de América” con jugadores de alto nivel internacional y una estructura competitiva reforzada por la inversión en su liga. Para Restrepo, este tipo de partidos son una oportunidad de aprendizaje para el equipo y para el crecimiento individual de sus jugadores. “Creo que es el partido más difícil que el equipo ha competido en el año por la intensidad, la calidad de los jugadores a los que enfrentamos”, reconoció, al tiempo que subrayó la importancia de hacer un partido casi perfecto en casa para mantener opciones de clasificación.