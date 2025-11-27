x

Sorprendieron a seis personas descargando siete toneladas de marihuana en finca de Girardota

Las autoridades descubrieron que no solo guardaron la droga, sino que además la transportaron desde el departamento del Cauca. Aquí los detalles.

  Los investigados fueron imputados por al menos nueve delitos, entre los que se encuentran tráfico de fabricación, o porte de estupefacientes agravado. FOTO: Cortesía Fiscalía General de la Nación
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

27 de noviembre de 2025
bookmark

Las autoridades encontraron seis toneladas de marihuana y cinco armas de fuego de diferentes calibres escondidas en una finca del municipio de Girardota, norte del Valle de Aburrá.

El reporte oficial detalla que seis personas fueron sorprendidas en flagrancia cuando descargaban la droga, que al parecer, fue transportada desde el municipio de Corinto, departamento del Cauca, y tenía como destino final varias plazas de vicio en Medellín, ubicadas principalmente en los barrios Trinidad y Buenos Aires.

En el inmueble también fueron inmovilizados un camión que había sido hurtado en abril de este año y cinco automóviles. Las autoridades estiman que el valor de los elementos incautados supera los $10.000 millones.

Le puede interesar: Laboratorios de droga en las goteras de Medellín: hallaron 13 en el último año

Los investigados fueron imputados por al menos nueve delitos, entre los que se encuentran tráfico de fabricación, o porte de estupefacientes agravado; destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles; receptación, falsedad marcaria, uso de documento falso, entre otros.

Con las pruebas en su contra, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Bernardo Alfonso Zuluaga Escobar, Juan Camilo Piedrahita Londoño, Jhon Alexander Franco Mira y Jholver Navales Escobar.

Entérese: De estos diez barrios sale la mayoría de la cocaína, bazuco, marihuana y drogas sintéticas que se trafican en Medellín

En la misma decisión, el juez impuso medida de aseguramiento en lugar de domicilio a Blanca Nury Torres Torres, y medida no privativa de la libertad para Carmen Rosa Valencia Chaj ui.

Finalmente y por petición de la Fiscalía, el juez ordenó además la incautación de los automotores y del dinero en efectivo encontrado en el lugar.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿En qué municipio y sector de Antioquia ocurrió la incautación?
El operativo se realizó en una finca del municipio de Girardota, ubicado en el norte del Valle de Aburrá, Antioquia. La droga había sido escondida en el inmueble antes de ser distribuida en la capital del departamento.
¿Cuál era el destino y el valor del cargamento de marihuana?
El cargamento de marihuana, valorado en más de 10 mil millones de pesos, provenía del Cauca y tenía como destino principal surtir las plazas de vicio de barrios de Medellín como Trinidad y Buenos Aires.
¿Qué delitos enfrentan las seis personas capturadas en Girardota?
Los capturados fueron imputados por un total de nueve delitos. Los cargos principales son tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, además de receptación y destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles.
