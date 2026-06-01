DIM aún no termina el semestre: recibe a Cúcuta en Itagüí buscando los octavos de la Copa BetPlay

Aún no ha terminado el primer semestre del año para el DIM. El cuadro rojo, sin competencia en Liga, ya terminó también su participación en los grupos de la Libertadores. Sin embargo, El Poderoso aún tiene un partido pendiente antes de salir a las vacaciones mundialistas. El cuadro rojo, aún en cabeza del interino Sebastián Botero, a pesar de que los escuderos de Amaranto Perea ya planifican la segunda parte del año en la sede de Itagüí, recibe al Cúcuta Deportivo este martes por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Colombia. El encuentro, programado para jugarse a las 4:00 p.m. en el estadio Ciudad de Itagüí, en Ditaires, a pocos metros de la sede administrativa del cuadro rojo, marcará el cierre de uno de los semestres más convulsos, tanto en lo deportivo como en lo emocional, que ha tenido el cuadro rojo en sus últimos años.

¿Cuál es el resultado que beneficia al Medellín?

La primera fase de la Copa Colombia la disputaron los equipos que no clasificaron ni a los cuadrangulares del Torneo BetPlay (segunda división), ni a los playoffs de la Liga-1. Medellín, vigente subcampeón del torneo –perdió la final contra Nacional, en diciembre pasado–, quedó en el Grupo C. Lo acompañan Fortaleza, Leones, Cúcuta Deportivo y Orsomarso. En los tres encuentros que han disputado, los antioqueños consiguieron una victoria y dos empates. El triunfo fue contra Fortaleza (1-0). Las igualdades ante Orsomarso (1-1) y Leones (1-1-). Con esos resultados, El Rey de Corazones suma 5 puntos –los mismos que Fortaleza y Leones–, y se ubica segundo de su zona. Los bogotanos, que ya disputaron sus cuatro encuentros, son primeros por diferencia de gol: anotaron 5 y recibieron 3; tienen +2. Leones, que también ya completó sus duelos, es tercero por el mismo motivo: en los cuatro juegos que disputó anotó 4 tantos, mientras que encajó 5. Su diferencia de gol es de -1. El Medellín, que tiene pendiente el enfrentamiento con los “Motilones”, ha celebrado tres dianas y recibido 2: tiene +1.

¿Cómo es el formato de esta edición de la Copa Colombia?