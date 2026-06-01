Alphabet, matriz de Google, busca US$80.000 millones para acelerar su apuesta por la IA

La carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial sigue elevando las apuestas financieras de las grandes tecnológicas. Alphabet, empresa matriz de Google, anunció este lunes un ambicioso plan para recaudar hasta US$80.000 millones con el objetivo de acelerar la expansión de su infraestructura destinada al desarrollo de inteligencia artificial.
La operación se produce en un momento en que la compañía ha incrementado significativamente sus inversiones para responder al crecimiento de la demanda de herramientas y servicios basados en IA.
Parte importante de la confianza en el proyecto ya quedó demostrada con el respaldo de Berkshire Hathaway, el conglomerado de inversiones liderado por el multimillonario Warren Buffett, que comprometió US$10.000 millones dentro del acuerdo.