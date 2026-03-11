DIM tendrá un reto enorme contra Juventud: conseguir primera victoria de local en 2026 para llegar a “La Gloria Eterna”

Noventa minutos separan al DIM de volver, después de tres años, a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y para que ese regreso a la “Gloria Eterna” se dé, el Poderoso debe vencer a Juventud de Las Piedras de Uruguay en el duelo de vuelta de la tercera ronda de clasificación, que se disputa este jueves en el estadio Atanasio Girardot (7:30 p.m.).
La serie va igualada a un tanto. La semana pasada, en Montevideo, los rojos se fueron adelante con un gol de Enzo Larrosa, pero se dejaron igualar con una anotación de Bruno Larregui.