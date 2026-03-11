Se acaba el celular como casino: Lula da Silva prohibió apuestas digitales en Brasil y anunció medidas

El fin de las apuestas digitales se asoma en Brasil, que ya cuenta con una fecha y fundamento político, tras una nueva apuesta expresada recientemente desde el gobierno local, con la cual esperan sacar los “vicios” de todos los hogares. Le puede interesar: ¿Le gusta apostar? Así es como las casas de apuestas decidirían quién puede ganar y quién no El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la prohibición total de estas plataformas en todo el territorio nacional, una medida drástica destinada a frenar el impacto económico y social que el juego en línea ha desatado en el núcleo familiar brasileño.

Las apuestas digitales concentran en gran parte al deporte a nivel mundial. FOTO: Colprensa

El impacto en la economía doméstica

La decisión surge tras un análisis del avance de la “ludopatía digital” en los últimos años. Según el mandatario, mientras su gestión se ha centrado en fortalecer políticas públicas para el sostenimiento de los hogares, el auge de las apuestas a través de dispositivos móviles ha neutralizado parte de estos avances al drenar los recursos básicos de la población. Lula vinculó directamente la crisis de endeudamiento con el acceso ilimitado a estas aplicaciones, que durante los últimos años se han multiplicado, sobre todo porque la mayoría están relacionadas con los deportes. “El otro drama que golpea los hogares brasileños es la adicción a las apuestas, aunque la mayoría de los adictos son hombres, la cuenta recae en las mujeres, es el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela y de los niños desapareciendo en la pantalla de un celular”, denunció el presidente.

Contradicción con el marco legal vigente

Para el Ejecutivo, la existencia de las apuestas digitales representaba una zona gris frente a la legislación histórica del país. Por esta razón, el mandatario cuestionó la facilidad con la que el juego ha permeado la vida privada mediante la tecnología. Brasil mantiene una prohibición estricta sobre los casinos físicos desde mediados del siglo XX, por lo que la proliferación de plataformas virtuales se percibía como una vulneración al espíritu de dicha norma. En su intervención, recalcó que permitir estas plataformas equivale a trasladar los establecimientos de apuestas al interior de la propiedad privada. “No tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias a través del celular”, sentenció.

Implementación y apoyo estatal

El contexto de esta medida responde a una preocupación en general dentro del país brasileño por la salud financiera de las familias más vulnerables en las diferentes zonas de alto impacto. Por ello, Lula hizo una solicitud formal a la cooperación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para asegurar que la prohibición no sea solo nominal, sino operativa. El objetivo final es desmantelar la infraestructura digital que permite estas transacciones.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO: Getty