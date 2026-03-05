x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pudo terminar en los platos: decomisan casi 1.500 kilos de carne en mal estado en Bello

Al llegar al sitio, personal encargado determinó que no se cumplían las condiciones sanitarias y los requisitos legales para operar.

  • Así estaba almacenada la carne de pollo en mal estado que fue decomisada y destruida. FOTO Alcaldía de Bello.
    Así estaba almacenada la carne de pollo en mal estado que fue decomisada y destruida. FOTO Alcaldía de Bello.
El Colombiano
El Colombiano
hace 33 minutos
bookmark

El putrefacto olor y las deplorables condiciones sanitarias de un local expendedor de productos cárnicos en Bello, al norte del Valle de Aburrá, fueron las razones que motivaron a varios bellanitas a hacer un llamado a la administración municipal solicitando una intervención inmediata de las autoridades.

Lea más: Alerta en la salud de Medellín: la tasa de cáncer de colon y recto en la ciudad supera el promedio nacional

Fue así como la Alcaldía de Bello, a través del programa de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud, llevó a cabo una inspección en dicho establecimiento, donde encontraron la causal de todo.

En total, hallaron 1.474 kilos de carne de pollo y sus derivados en mal estado, no aptos para el consumo humano y, por ende, riesgosos para la salud de toda la comunidad. Adicionalmente, de acuerdo con el personal que hizo presencia en el sitio, se identificaron prácticas inadecuadas de manipulación y almacenamiento de los alimentos.

“Asimismo, se constató que el establecimiento no contaba con la autorización sanitaria correspondiente ni cumplía con las condiciones exigidas por el INVIMA para su funcionamiento. La Secretaría de Salud reiteró que estos operativos hacen parte de las acciones permanentes de inspección, vigilancia y control sanitario que se desarrollan en la ciudad”, dijo la Alcaldía de Bello en un comunicado oficial.

Entérese: Contrabando hacia Venezuela estaría entre las razones de la disparada del precio de la carne

El operativo contó con la participación de la Inspección Octava de Policía, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Entre tanto, la administración municipal convocó a la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones que pueden poner en riesgo su salud y su vida. Para ello, se dispuso de un formulario de PQRS que se aloja en el siguiente enlace: https://pqrsdf.bello.gov.co/

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida