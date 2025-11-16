x

Atlético Nacional eliminó a América en Copa y se medirá a Medellín, tras 21 años, en una final

El equipo verdolaga se clasificó a la última instancia de la Copa Betplay tras eliminar al América 6-3. En el duelo por el título se medirá al DIM, que venció a Envigado.

    Rafael Carrascal (10) y Marino Hinestroza, dos referentes actual en América y Nacional, respectivamente. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Redacción El Colombiano
16 de noviembre de 2025
bookmark

Por tercer año consecutivo, Atlético Nacional se clasificó a la final de la Copa Betplay, torneo que otorga un cupo a la Copa Sudamericana de 2026.

Siete veces campeón del certamen que enfrenta a los clubes de las categorías de la primera y segunda división del fútbol profesional colombiano, el elenco verdolaga saldrá por su tercera conquista seguida luego de eliminar este domingo en el partido de vuelta de semifinales al América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero donde empató 2-2 y se impuso en la serie 6-3.

De esta manera, el elenco que dirige el interino Diego Arias luchará por el título contra Independiente Medellín (suma tres), que dejó en el camino en la otra llave a Envigado F.C. Será la primera final, en dicha competición, entre los equipos grandes de Antioquia. Después de 21 años estas escuadras no se veían en una final, tras la ganada por el Poderoso (2-1) en 2004, por Liga.

En suelo vallecaucano, los pupilos de Arias, que venían de perder un invicto de once fechas al caer en la última fecha del todos contra todos de la Liga contra Junior 2-1, supieron defender la ventaja lograda en el duelo de ida en el Atanasio, donde se impusieron 4-1.

En una cancha complicada, producto de la intensa lluvia que afectó el estado del terreno de juego, los Diablos Rojos, con presión, se acercó con peligro desde los primeros minutos, pero el visitante, sin esconderse más allá de la ventaja con la que llegó al juego, mostró superioridad.

Con salidas rápidas y el desequilibrio de hombres como Mateus Uribe, Juan Manuel Rengifo, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos, los verdolagas pusieron en riesgo a los zagueros rivales. En 20 minutos le pegaron dos tiros en el palo tras remates de Hinestroza y Morelos, a quien le anularon un gol, por fuera de lugar al cierre del primer tiempo.

Pero el premio a la insistencia llego en el descuento de ese periodo cuando Juan Bauzá asistió a Camilo Cándido y el uruguayo, por el costado izquierdo, envió el balón al fondo de la red. Fue su primer tanto en 49 partidos con Nacional.

Por su parte, el zaguero Simón García, por doble tarjeta amarilla, fue expulsado en el conjunto paisa.

En el periodo complementario, América encontró la igualdad (62’) después de un supuesto penalti cometido por el arquero Chipi Chipe Castillo contra Yojan Garcés. Adrián Ramos ejecutó de manera efectiva.

Pero el Verde, pese a la inferioridad numérica, siguió atacando y se fue adelante tras un disparo de Mateus Uribe (66’), quien antes había estrellado la pelota en el travesaño. Adrián Ramos empató el juego 2-2, de cabeza, al 94’.

Nacional, entre tanto, será local en la ida de la final de la Copa ante el DIM. Los duelos serían el 17 y 21 de diciembre.

Este jueves (7:30 p.m.), pero por Liga, Nacional, en el Atanasio, se reencontrará con América en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales.

