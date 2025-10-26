Nacional volvió a ganar un clásico paisa después de 9 partidos; el marcador no se daba desde hace 6 años

Los cánticos de los aficionados de Nacional que salían de la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot en la noche del domingo se impusieron, con el paso del tiempo, al contrapeso que intentaron hacerle los hinchas del DIM que estaban en norte y, en pocas cantidades, regados por oriental y occidental. El cuadro verde era local en el juego de la fecha 17 del Clausura y se notó. Su gente lo hizo sentir a los jugadores del Medellín en cada momento del clásico paisa. Por eso, en los últimos minutos del encuentro, cada que el DIM, que terminó con el 62% de la posesión de la pelota, se acercaba al arco defendido por David Ospina, unían sus voces al unísono para que los cánticos se escucharan como un eco ensordecedor que, quizás, intimó a los atacantes rojos, sin la efectividad acostumbrada.

La reivindicación verdolaga Del mismo modo se emocionaban las voces cuando Nacional concretaba un contraataque al encontrar los espacios que la defensa del Medellín dejaba atrás. Esa fue la constante durante todo el partido. Aunque los rojos fueron los primeros en crear una opción de gol en el arco del rival, los verdes fueron quienes abrieron el marcador. Al minuto 14 Nacional hizo un transición en velocidad que cogió mal parada a la defensa del DIM y Marino Hinestroza marcó el 1-0. Lo mismo ocurrió diez minutos después, cuando el atacante vallecaucano anotó el 2-0 en una jugada donde los defensores del Medellín, que estuvieron parado en una línea alta durante casi toda la primera parte, se mostraron desconcentrados y no pudieron contener el ataque intenso de Nacional. De forma parecida llegaron las celebraciones de Andrés Sarmiento y Andrés Felipe Román, con la que los verdolagas terminaron arriba 4-2 el primer tiempo y, de entrada, se consolidaron en el segundo puesto de la tabla de posiciones de la Liga.

Correcciones necesarias Ocurrió porque los verdes, con su victoria 5-2, igualaron a Medellín, Junior y Fortaleza con 31 puntos en la tabla, pero superaron e El Poderoso en diferencia de gol. Los rojos, que intentaron que el partido no se les fuera de las manos y se fueron con dos goles (uno de Francisco Fydrizsewski y otro de Francisco Chaverra), al entretiempo, terminaron siendo el segundo equipo que más tantos ha recibido en Liga. En los 17 duelos que ha disputado en el Clausura, Medellín ha encajado 27 tantos. Los rojos pasaron de ser la mejor defensa en el Apertura (durante el Todos Contra Todos le anotaron 19 tantos), a igualar con Unión y Pasto como las vallas más vencidas del segundo semestre del año. Las desconcentraciones de sus futbolistas en esa zona del campo le han costado mucho. Quedó en evidencia al minuto 64, cuando William Tesillo marcó, en la jugada que le siguió a un cambio hecho por el Medellín, de cabeza el quinto tanto para Nacional en el partido. Los verdes volvieron a ganar un clásico después de 9 encuentros. La última vez había sido el 29 de abril de 2023. Entre tanto, Nacional se impuso de nuevo 5-2 a los rojos después de seis años. El registro anterior databa del 26 de agosto del 2019. Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares de Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Mateus Uribe, Jorman Campuzano; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.