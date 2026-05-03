En vivo | DIM (1) - Águilas Doradas (2), Diego Moreno marca para el Poderoso, pero sigue por fuera de los ocho

El Independiente Medellín, que necesita ganar y esperar otros resultados para clasificarse entre los ocho, se mide a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot.
Los elegidos por Sebastián Botero son Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Yony González y Francisco Fydriszewski.
Mientras que Águilas anunció a Iván Arboleda; Dylan Lozano, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Nicolás Lara, Javier Mena; Frank Lozano, Andrés Álvarez, Andrés Ricaurte; Royner Benítez y Jorge Rivaldo.
Los duelos de los equipos que luchan por las dos casillas disponibles en la tabla son: DIM-Águilas Doradas, Fortaleza-Bucaramanga, Santa Fe-Internacional de Bogotá, Alianza-Millonarios y Deportes Tolima-Deportivo Cali.