En vivo | DIM (1) - Águilas Doradas (2), Diego Moreno marca para el Poderoso, pero sigue por fuera de los ocho

Los duelos de los equipos que luchan por las dos casillas disponibles en la tabla son: DIM-Águilas Doradas, Fortaleza-Bucaramanga, Santa Fe-Internacional de Bogotá, Alianza-Millonarios y Deportes Tolima-Deportivo Cali.

Los elegidos por Sebastián Botero son Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Yony González y Francisco Fydriszewski.

El Independiente Medellín, que necesita ganar y esperar otros resultados para clasificarse entre los ocho, se mide a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot.

Minuto 90+4’: Gol de Diego Moreno, pero sigue perdiendo y el milagro de la clasificación no se logra.

Minuto 80: Yony González recibe la segunda amarilla y por ende la roja y se va expulsado en el Atanasio.

Minuto 78: Gol de Nicolás Lara de tiro libre y se confirma la eliminación del Poderoso.

El Poderoso no encuentra el camino y sigue perdiendo en el Atanasio ante Águilas Doradas. Santa Fe por su parte remontó y ya gana 2-1 ante Internacional de Bogotá.

DIM no logra empatar y con los resultados de los otros estadios, Santa Fe que empata 1-1 con Internacional, con penal de Hugo Rodallega es octavo.

Cambios en el DIM: van al campo Esneyder Mena y Jhon Montaño, se van Francisco Chaverra y Halam Loboa.

Todo listo para el segundo tiempo en el Atanasio y las otras plazas.

Termina el primer tiempo en el Atanasio. Los que tienen posibilidad de clasificación si ganaban están perdiendo y por ello, DIM, Millonarios y Deportivo Cali están por fuera de los ocho. Temporalmente las casilla 7 y 8 son para Internacional de Bogotá y Santa Fe que empatan sin goles en El Campín.

Minuto 45+1’: Doble salvada de Éder Chaux y el Poderoso se salvó del segundo en el Atanasio.

Minuto 44: El árbitro Wilmar Roldán fue llamado por el VAR pero al revisar sancionó una presunta falta sobre el arquero Iván Arboleda, antes del penal contra Yony González.

Minuto 39: Acción a favor del DIM, parece una falta para penal a favor del rojo. Tras el cobro de tiro de esquina y la primera salvada de Iván Arboleda, el balón le queda a Yony González y recibe una patada en la cara.

Minuto 28: Ingresa al campo Charales, en lugar de Rivaldo que ya reaccionó, pero se toma el pecho y está con el médico en el banco de suplentes.

Minuto 25: El goleador venía con un cuadro viral y durante el juego, con el intenso sol sufrió una descompensación, por eso salió del campo y ahora lo atienden con oxígeno para estabilizarlo.

Minuto 22: El goleador Rivaldo se desvanece en el Atanasio y se prenden las alarmas. Tras ser atendido en el campo, fue sacado del mismo en camilla.

Minuto 20: Gol de Águilas, Jorge Rivaldo marca de cabeza, tras un descuido defensivo del Poderoso.

Medellín arrancó el juego presionando bastante y buscando el arco de Iván Arboleda, pero hasta ahora no ha tenido efectividad en el último tramo del campo.

Arrancó el partido en el Atanasio Girardot entre DIM y Águilas Doradas, los rojos buscan el ingreso a los ocho.