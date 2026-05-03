LeBron James continúa rompiendo récords en playoffs de NBA a sus 41 años

Los Angeles Lakers superaron el pasado viernes a Houston Rockets 98-78, en el sexto juego válido por la primera ronda de playoff en la Conferencia Oeste de la NBA. Con este resultado, los Laguneros van a la semifinal, comandados por LeBron James, quien anotó 28 puntos, bajó 7 rebotes y dio 10 asistencias. “Mi objetivo siempre ha sido el mismo, independientemente del puesto que haya ocupado a lo largo de mi carrera, y es salir al campo e intentar dominar el partido”, mencionó LeBron en Amazon Prime, tras la victoria en Houston. Lea: Video | Así fue el increíble triple de LeBron James a 13 segundos del final del partido entre Lakers y Rockets, ¿su hijo brilló? La postemporada 2026 está siendo una de las mejores de la NBA en los últimos años, y cada partido o serie destacada de James lo sitúa más en el olimpo del baloncesto, deporte en el que, para muchos, ya es el mejor de la historia. Repasemos sus récords más impresionantes en playoffs.

Más triunfos que 24 franquicias

LeBron James ganó 42 series de playoffs, más que 24 equipos de la liga durante toda su historia. Algunas de las históricas franquicias que superó “El Rey” son: Toronto Raptors (10), Orlando Magic (11), Denver Nuggets (19), Indiana Pacers (24), Utah Jazz (25), Milwaukee Bucks (27), Cleveland Cavaliers (28, LeBron ganó 20 allí), Phoenix Suns (31), Miami Heat (33, 13 con James), Detroit Pistons (39) y Chicago Bulls (39). Le puede interesar: Así se vive la magia del básquet callejero en Medellín, San Diego es la sede del Torneo Nike Al “Elegido” solo lo superan seis organizaciones: New York Knicks (46), San Antonio Spurs (46), Golden State Warriors (48), Philadelphia 76ers (48), Boston Celtics (94) y Los Angeles Lakers (113, 9 con LeBron).

El más ganador de todos

En la serie ante los Rockets, LeBron James llegó a los 298 compromisos en postemporada. Supera por amplia diferencia al segundo en la lista: Derek Fisher, que tiene 259. El podio lo completa otro multicampeón de la liga, Tim Duncan, quien jugó 251 partidos decisivos con los San Antonio Spurs. En materia de partidos ganados, el escalafón es el mismo, en idéntico orden y con distancias similares: 188 victorias para James, 161 de Fisher y 157 consiguió Duncan.

Más puntos, lejos del segundo

En cuanto a efectividad ante el aro, LeBron es el número uno por una amplia diferencia que se acrecenta cada vez más. El jugador nacido en Akron, Ohio, hace 41 años, es el máximo anotador en la historia de los playoffs de la NBA con 8.428 en 298 encuentros. LeBron ya le saca casi 2.500 puntos al segundo de la fila, que es nada más y nada menos que Michael Jordan.

Padre e hijo: historia de la NBA

El hijo mayor de LeBron, Bronny James, ajusta su segunda temporada como profesional. “El Rey” logró un hito histórico al compartir cancha con su hijo en la primera ronda de 2026, siendo así la única dupla padre-hijo en la historia de la NBA en esta instancia. LeBron asistió a Bronny en el juego 2 ante Rockets, acción que inmortalizó como la primera acción entre un papá y su primogénito para anotar en los Playoffs. Bronny nació el 6 de octubre de 2004; para ese año, su papá ya había sido All Star de la NBA y Rookie del año. Luego de 21 años y 7 meses hacen historia juntos.

Otros récords de los playoffs de la NBA-2026

-LeBron se destaca como el jugador más longevo en realizar un doble-doble (10 o más puntos + 10 o más asistencias o rebotes). -Cade Cunningham de los Detroit Pistons se convirtió en el jugador con más puntos en un solo compromiso de Playoff para la franquicia cuando le anotó 45 a Orlando Magic el 30 de abril de 2026 en el juego 6 de los cuartos de final de Conferencia.