Actores de Sin senos sí hay paraíso reaccionan a tragedia en rodaje en Bogotá, ¿qué dijeron?

La industria audiovisual colombiana amaneció conmocionada tras el ataque ocurrido durante las grabaciones de la serie Sin senos sí hay paraíso en el centro de Bogotá, un hecho que dejó víctimas mortales y desató una ola de reacciones entre actores, gremios y seguidores. A través de redes sociales, varias figuras del elenco manifestaron su rechazo y dolor con un mismo mensaje que rápidamente se volvió tendencia: “Silencio en el set. En memoria de los compañeros de SSHP que fallecieron hoy”. Entre quienes compartieron esta imagen están Carolina Gaitán, Gregorio Pernía y otros integrantes de la producción, quienes optaron por el luto digital en señal de respeto.

Carolina Gaitán vía Instagram tras los sucedido.

Otros artistas del medio también se sumaron al mensaje. Jorge Enrique Abello, Catherine Siachoque y Linda Baldrich publicaron mensajes como “Nada que celebrar. Silencio en el set”, reflejando el impacto que tuvo la noticia más allá del elenco directo de la serie.

Uno de los momentos más emotivos se vivió durante la ceremonia de los Premios India Catalina, donde Carmen Villalobos fue una de las grandes ganadoras de la noche al recibir el premio a Mejor Actriz Protagónica. Sin embargo, su discurso estuvo lejos de la celebración: visiblemente afectada, dedicó el reconocimiento a las víctimas del hecho. Lea aquí: ¿Los asesinó por no darle fuego para un cigarrillo? Lo que se sabe del triple crimen en Bogotá; responsable fue identificado “Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy. Mi corazón está con las familias de producción. Les dedico esto de aquí hasta el cielo”, dijo entre lágrimas, en un mensaje que rápidamente se viralizó y marcó el tono de la jornada.

El pronunciamiento de Villalobos no solo evidenció el impacto personal de la tragedia, sino que también contrastó con el ambiente festivo de la gala, donde producciones como La primera vez se consolidaron como las grandes ganadoras de la noche. Pero la reacción de la actriz no se quedó solo en la ceremonia. Horas más tarde, Villalobos publicó un mensaje en Instagram en el que dejó en evidencia la magnitud de su dolor. “Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría”, escribió, y agregó que en los rodajes “todos nos volvemos familia”, resaltando las largas jornadas compartidas con el equipo. Villalobos también reconoció que “es muy difícil asimilar todo lo que pasó” y reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas, a quienes envió un mensaje de fortaleza en medio de la tragedia.

Comunicado de Carmen Villalobos vía Instagram.

A las voces de los actores se sumaron organizaciones del sector audiovisual. El sindicato ANTA expresó sus condolencias y reiteró la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad en los rodajes, mientras que Actores Sociedad Colombiana de Gestión manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y el equipo de producción.