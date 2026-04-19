Películas y cortos colombianos que podrán verse en Medellín en el Alternativa Film Festival 2026

30 producciones hacen parte de la competencia oficial del Alternativa Film Festival, el festival de cine que se realizará por primera vez en Medellín del 21 al 30 de abril. Esta es la tercera edición del evento, que promueve y visibiliza películas, documentales y cortometrajes destacados por su impacto social. Contexto: Medellín será la sede del Alternativa Film Festival 2026 “Creemos que nuestra Competencia ofrece una visión artística de un mundo donde abordar temas como el empoderamiento de las mujeres, el desplazamiento, la protección de las comunidades minoritarias y la preservación de la memoria se siente más urgente que nunca”, aseguró Natalia Pylaeva, directora de programación del festival, el cual es de entrada gratuita y una iniciativa fundada por la plataforma de movilidad inDrive. Hay 15 películas y 15 cortometrajes en 21 idiomas y de 17 países de Latinoamérica y Asia, los cuales fueron elegidos entre 1.831 producciones que se presentaron en la convocatoria, que cerró en octubre de 2025. Estas producciones serán evaluadas por el jurado del Alternativa, el cual estará presidido por la actriz colombiana Natalia Reyes. El cinematógrafo bogotano Juan Sarmiento G., quien ha participado en las películas La voz de Hind Rajab y Un poeta; la directora mexicana Astrid Rondero; la cineasta malasia Amanda Nell Eu; y el director libanés Cyril Aris serán los encargados de elegir las cinco películas ganadoras en las categorías de este formato. Mientras tanto, la productora colombiana Consuelo Castillo, el productor uruguayo Fernando Epstein y la crítica alemana Jessica Kiang escogerán los dos cortometrajes destacados.

Las películas colombianas que harán parte del Alternativa Film Festival 2026

Son dos las cintas de directores nacionales que se proyectarán durante los diez días del festival. Una de ellas es Brigitte: Planeta B, el documental que retrata la vida de la investigadora y docente transgénero Brigitte Baptiste, una de las biólogas colombianas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Esta película es dirigida por el cineasta y guionista Santiago Posada y producida por Dynamo –la misma compañía detrás de la serie Cien años de soledad– y Pando Producciones, con el respaldo de Caracol Televisión. La protagonista del documental es la misma Baptiste, quien revela detalles inéditos sobre sus facetas de científica, lideresa y también de su vida personal.

El estreno en salas de cine colombianas será el 23 de abril, mientras que en el festival, Brigitte: Planeta B se proyectará el 22 de abril a las 07:00 de la noche en el Museo de Arte Moderno (MAMM). Después habrá una conversación sobre el documental en la que participarán Posada y Baptiste. La otra película que hace parte de la competencia es Piedras preciosas, la ópera prima del director paisa Simón Vélez. La cinta llega a Medellín después de haber tenido su estreno en la Berlinale y de haberse proyectado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI). “Machado es un inmigrante colombiano que ha vivido durante varios años en Francia, donde trabaja en la cosecha de uvas. Sus ingresos apenas le alcanzan para cubrir el alto costo de vida en Europa.

A través de un conocido, entra en contacto con Madame Chiara, una coleccionista de joyas que lo contrata para viajar a Colombia y robar una esmeralda. Aunque Machado insiste en que regresar al país es peligroso para él, Chiara lo convence con una suma de dinero imposible de rechazar. Una vez en Colombia, debe enfrentarse a la vida frenética del centro de Medellín y a los paisajes naturales de las montañas. A medida que recorre la región, se ve envuelto en una serie de acontecimientos que lo llevan a cuestionar el destino final de la piedra preciosa”, dice la sinopsis. Piedras preciosas se podrá ver de manera gratuita en el MAMM el 23 de abril a las 07:00 de la noche.

Los cortometrajes colombianos que harán parte del Alternativa Film Festival 2026