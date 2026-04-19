Películas y cortos colombianos que podrán verse en Medellín en el Alternativa Film Festival 2026

30 producciones hacen parte de la competencia oficial del Alternativa Film Festival, el festival de cine que se realizará por primera vez en Medellín del 21 al 30 de abril.
Esta es la tercera edición del evento, que promueve y visibiliza películas, documentales y cortometrajes destacados por su impacto social.
Contexto: Medellín será la sede del Alternativa Film Festival 2026
“Creemos que nuestra Competencia ofrece una visión artística de un mundo donde abordar temas como el empoderamiento de las mujeres, el desplazamiento, la protección de las comunidades minoritarias y la preservación de la memoria se siente más urgente que nunca”, aseguró Natalia Pylaeva, directora de programación del festival, el cual es de entrada gratuita y una iniciativa fundada por la plataforma de movilidad inDrive.
Hay 15 películas y 15 cortometrajes en 21 idiomas y de 17 países de Latinoamérica y Asia, los cuales fueron elegidos entre 1.831 producciones que se presentaron en la convocatoria, que cerró en octubre de 2025.
Estas producciones serán evaluadas por el jurado del Alternativa, el cual estará presidido por la actriz colombiana Natalia Reyes.
El cinematógrafo bogotano Juan Sarmiento G., quien ha participado en las películas La voz de Hind Rajab y Un poeta; la directora mexicana Astrid Rondero; la cineasta malasia Amanda Nell Eu; y el director libanés Cyril Aris serán los encargados de elegir las cinco películas ganadoras en las categorías de este formato.
Mientras tanto, la productora colombiana Consuelo Castillo, el productor uruguayo Fernando Epstein y la crítica alemana Jessica Kiang escogerán los dos cortometrajes destacados.