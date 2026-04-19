Gracias Botero, la despedida del maestro en un cortometraje

El domingo 19 de abril, justo el día que el maestro Fernando Botero hubiera cumplido 94 años, se estrenó el cortometraje Gracias Botero, que da cuenta del impacto artístico y filantrópico del artista a través de los homenajes y las manifestaciones de cariño posteriores a su muerte.

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El corto, que no dura más de treinta minutos, fue grabado en Bogotá, Medellín y Piertrasanta, y se puede ver de manera gratuita en la página web www.graciasbotero.com.

La idea, antes que hacer un corto, era simplemente registrar las ceremonias y homenajes durante el sepelio. El material iba a ser solo para la familia, pero ante las muestras de cariño de la gente decidieron hacerlo público para acercar aún más a la audiencia no solo con la obra, sino con la intimidad del maestro y su familia.

“Los momentos que más me impactaron haciendo este cortometraje fueron los espontáneos. Primero, en Medellín, una multitud bulliciosa y emotiva comenzó a cantar su himno antioqueño frente a la catedral. Días después, en el cementerio de Toscana, un visitante colombiano le rindió un homenaje espontáneo a Botero; fue totalmente inesperado y ni siquiera sé quién era”, dijo Don Millar, director del cortometraje.

El corto empieza con los últimos instantes de vida del maestro, narrados por Lina Botero Zea, su hija, y Andrea Wild, hija de Lina. Ellas estuvieron con él hasta su último suspiro.