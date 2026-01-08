“El presidente Petro lo está llamando”: la nota que le llegó a Trump antes de la llamada entre presidentes

Desde las tres de la tarde del miércoles comenzó el ir y venir de técnicos, cables y maletas con equipamiento especial a la sala designada en la Casa de Nariño. No era una llamada ordinaria, era la negociación silenciosa de gobiernos, en medio de una de las peores crisis diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Los detalles de ese momento, revelados por el Ministro del Interior, Armando Benedetti, dan cuenta de la dimensión política del episodio. A las cuatro, se hizo una prueba técnica. A las cinco en punto, la línea quedó abierta. Apareció la traductora y comenzó los saludos formales.“Presidente Trump, ¿cómo está usted?”. El tono, según Benedetti, se sorprendió desde el inicio. Fluido, cordial, como si ambos mandatarios hubieran hablado antes, como si no cargaran semanas de tensiones diplomáticas acumuladas.

Había un aparato especial que llevaron como a las tres de la tarde, a las cuatro hicieron la prueba. Era un teléfono especial, de esos que no pueden ser intervenidos ya la llamada entra la traductora y empiezan los saludos protocolarios", detalló Benedetti en diálogo con Caracol Radio. El presidente Gustavo Petro abrió la conversación "celebrando la comunicación directa". Fue su primera frase. Luego entró en materia. Explicó a Trump las cifras sobre cultivos de coca, incautaciones y operativos conjuntos, subrayando el trabajo coordinado entre Colombia y Estados Unidos. Trump interrumpió con una pregunta clave: ¿de dónde salen esos números? Petro, según Benedetti, le explicó que se trataba de cifras satélites de la Policía Nacional, construidas con información compartida con Estados Unidos. El ministro relató que el mandatario colombiano explicó que el 62 % del esfuerzo es colombiano, mientras que el resto incorpora inteligencia estadounidense, tanto en operaciones militares como en trabajos de seguimiento y control. La conversación, lejos de esquivar los temas incómodos, se adentrará en ellos. Petro habló de bombardeos apoyados con inteligencia de EE.UU., pero también reconoció que la corrupción ha frustrado operaciones clave. Benedetti aseguró que el presidente puso sobre la mesa un diagnóstico delicado, señalando que en regiones como el Catatumbo, hay miembros de fuerzas armadas, tanto colombianas como venezolanas, permeados por grupos ilegales. Ambos mandatarios coincidieron en que la situación exige una respuesta más dura frente al ELN, organización que, según se dijo en la conversación, ha encontrado retaguardia y apoyo logístico del otro lado de la frontera venezolana. "Hay que darle duro al ELN", Fue una de las conclusiones centrales del diálogo, de acuerdo con Benedetti. La llamada se extendió más de una hora y cerró con un tono distinto al que dominó las semanas previas. No hubo amenazas, ni ultimátums. Hubo coincidencias, reconocimientos mutuos y, sobre todo, un cambio de clima político. Trump calificó la conversación como constructiva y dejó abierta la puerta para recomponer canales diplomáticos.