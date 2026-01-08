Dávila, Luna, Gaviria, entre los primeros candidatos presidenciales con firmas certificadas por la Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la revisión de las firmas entregadas por los aspirantes que buscan inscribirse como candidatos presidenciales a través de grupos significativos de ciudadanos. Hasta ahora, la entidad ya ha verificado la documentación de al menos 12 de los 22 precandidatos que iniciaron este proceso.

De acuerdo con el balance preliminar, seis aspirantes ya superaron el umbral mínimo de firmas exigido por la ley, lo que les permite continuar en carrera y avanzar hacia la inscripción oficial de sus candidaturas. Se trata de Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Mauricio Lizcano y Vicky Dávila, quienes lograron validar el número requerido de apoyos ciudadanos tras el proceso de verificación.

Entérese: ¡Pilas! Este jueves vence el plazo para inscribir su cédula en las elecciones al Congreso: así se hace

La directora del Censo Electoral, Daniela Galvis Rodríguez, notificó mediante acto administrativo a los comités promotores los resultados parciales de la revisión, un paso formal que activa los tiempos legales del proceso. Según la normatividad vigente, estas certificaciones pueden ser impugnadas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación.

“Oficialmente soy candidato a la Presidencia de la República. La Registraduría Nacional certificó que cumplimos el requisito de firmas y acaba de entregarnos el aval”, escribió en sus redes sociales David Luna.

Le puede interesar: Democracia en juego en Colombia para este año: todo lo que debe saber

Además de los aspirantes que lograron superar el umbral exigido, seis precandidatos quedaron por fuera al no cumplir con los requisitos mínimos de firmas válidas. Se trata de Pedro Agustino Rosado Escorcia, Mihaly Flandorffer Peniche, Alexander Francisco Henao Otálora, Ernesto Sánchez Herrera, Henry Humberto Martínez Sánchez y Pedro Pablo Díaz García, quienes no alcanzaron el respaldo ciudadano necesario para continuar en el proceso.

Mientras tanto, el panorama político sigue moviéndose por otras vías. Juan Carlos Pinzón confirmó su intención de sumarse a la denominada ‘Gran Consulta’, que agrupa a sectores de derecha y centro-derecha, en la que se enfrentará a figuras como Paloma Valencia, Vicky Dávila, entre otros aspirantes que buscan llegar a la contienda presidencial a través de ese mecanismo.

Varios precandidatos aún esperan el aval definitivo para avanzar hacia la primera vuelta presidencial o para competir en las consultas de marzo. En esa lista figuran Abelardo de la Espriella, Claudia López, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Carlos Felipe Córdoba, Sondra Macollins, Daniel Palacios y Juan Daniel Oviedo.

A propósito, la Registraduría está recordando los plazos clave del calendario electoral. La entidad informó que este 8 de enero vence el término para inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación con miras a las elecciones de Congreso, mientras que para los comicios presidenciales el trámite podrá realizarse entre el 9 de enero y el 31 de marzo, período durante el cual los electores podrán actualizar su lugar de votación o registrar su documento por primera vez.