Videos | Con doblete de Dayro Moreno y gol de Michael Barrios, Once Caldas venció a Huracán y está en cuartos de Copa Sudamericana

Once Caldas viajó a Argentina, con la ventaja de un 1-0, pero no se quedó ahí, sino que venció a Huracán 1-3 y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los tantos del cuadro colombiano fueron obra de Dayro Moreno en los minutos 40 y 88, respectivamente, mientras que el tanto de Michael Barrios se dio a los 65’. Hay que recordar que el local se había ido adelante en el marcador, con penal cobrado por Matko Miljevic, a los 39 minutos.

El local tuvo las expulsiones de Juan Bisanz a los 45 minutos y Matko Miljevic a los 73, algo que el Blanco Blanco aprovechó para mantener la victoria sin complicaciones.

Ahora los orientados por Hernán Darío Herrera esperan el rival de los cuartos de final que saldrá de la serie que disputan el Independiente del Valle y Mushuc Runa, que ganan, parcialmente los ecuatorianos 1-0.