Nacional perdió en la serie de penales contra Sao Paulo (4-3) y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Había mucho en juego. Nacional buscaba volver, después de 10 años, a cuartos de final de la Copa Libertadores. Por eso el partido de vuelta de octavos, contra Sao Paulo, en un estadio Morumbí lleno, con un público que hacía sentir como un infierno la cancha para el rival, requería de concentración. Sin embargo, un descuido tonto en defensa, cuando apenas iban dos minutos de partido, puso al cuadro verde a remar desde atrás, a replantear el encuentro que, poco tiempo atrás, había imaginado el técnico argentino Javier Gandolfi. En un tiro de esquina, donde el verde marcó en zona, la pelota pasó por encima de Alfredo Morelos, quien estaba cubriendo el primer palo, y también superó a los otros defensores del cuadro verde que vieron como un jugador de Sao Paulo conectó la pelota, poniéndola al otro lado del área. Ahí estaba André Silva, quien, marcado por Jorman Campuzano, se encontró la pelota en su carrera con la cabeza y la metió en el arco defendido por David Ospina.

Los brasileños celebraron. Los antioqueños se mostraron molestos. Entraron en un letargo. Edwin Cardona, eje del equipo, no logró encontrar socios por las bandas para hacer el juego veloz, intenso, que mostró el elenco paisa en el Atanasio Girardot. Cuando pudo, durante la primera parte, Marino Hinestroza no logró asociarse con sus compañeros. En muchos momentos prefirió jugársela por una acción individual que resultaba con él aislado por la banda derecha. En la primera parte, Nacional solo pateó una vez al arco defendido por Rafael. Fue un remate de Alfredo Morelos desde afuera del área al minuto 37. El momento inicial del duelo no fue bueno para el cuadro antioqueño.

Cardona, error irresponsable Desde que empezó el partido Edwin Cardona tenía la cabeza caliente. El volante antioqueño, que en la ida erró dos penaltis –que los jugadores de Sao Paulo le celebraron en la cara–, se veía molesto. Sobre todo con futbolistas como Cédric Soares, con quien tuvo un encontrón verbal por el que le sacaron tarjeta amarilla. Eso lo condicionó. Sin embargo, en el inicio de la segunda parte fue importante para que Nacional mostrara una mejor cara, fuera más ofensivo, metiera a Sao Paulo en su área. En una jugada que inició con un pase en profundidad a Marino Hinestroza, en la que Alfredo Morelos le abrió espacio poniendo el cuerpo, el delantero cordobés recibió un golpe en su pierna derecha. Después de revisar el VAR, el juez central argentino Maximiliano Ramírez pitó penalti a favor del cuadro verde. Hubo novela. Cardona tomó la pelota para patear. El central venezolano Nahuel Ferraresi, de Sao Paulo, lo provocó, le habló, le recordó los que erró en Medellín.

El volante paisa se quitó. Morelos pateó. Anotó mientras Edwin estaba arrodillado afuera del área. Alfredo celebró con euforia. Sin embargo, detuvo el festejo y puso cara de confusión. ¿Por qué? El juez central vio cuando Cardona le festejó en la cara a Nahuel Ferraresi. El juez central lo vio. Le sacó una segunda amarilla. Lo expulsó. El cuadro verde quedó con 10 hombres. Tuvo que meterse atrás, a defender el empate. Sin embargo, generó dos opciones de gol claras, que no pudo concretar Juan Bauzá. El paso a octavos de final se definió por penaltis. Mateus Uribe y Marino Hinestroza erraron sus cobros. Sao Paulo, de local, se impuso 4-3 en la tanda y se metió en los mejores 8 equipos de la Libertadores. Los verdolagas, que contaron con el apoyo de más de 1.500 hinchas, ahora se concentrarán en el torneo local, según manifestó Alfredo Morelos al final del juego. Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares de Nacional: David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Alfredo Morelos.

Así fue la tanda de los penales

Mateus Uribe erró el penal, el arquero Rafael se lo tapó Lucas Moura marca Jorman Campuzano acierta el cobro Marcos Antonio falla el lanzamiento Alfredo Morelos marca Luciano anota para Sao Paulo William Tesillo anota Enzo Díaz marca Marino Hinestroza lo falló Soares marca y Sao Paulo gana la serie