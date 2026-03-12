x

Maurice Armitage declina su aspiración presidencial: “creo que se necesita depurar el número de candidatos”

El empresario estuvo sonando para la consulta con Claudia López, sin embargo, decidió seguir a primera vuelta en ese entonces. Conozca las razones de su declinación.

  • Maurice Armitage fue alcalde de Cali en el período 2016-2019. Foto: Colprensa - Sofía Toscano
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

A días de terminar el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales, ya se presentó la primera baja de quienes habían anunciado que competirían en primera vuelta: el empresario Maurice Armitage se bajó de la contienda electoral.

A través de una carta, el exalcalde de Cali anunció las razones por las cuales renuncia a su aspiración presidencial. “Creo que se necesita depurar el número de candidatos que competirá por la presidencia para no fragmentar más la votación”, especificó en una carta compartida en sus redes sociales.

Lea también: Alcalde de Cali explicó lo de pedirle perdón a las Farc

“Considero que todas las postulaciones son legítimas y demuestran que tenemos una democracia sana, pero también que las fuerzas políticas ya están razonablemente alineadas para asumir una recta final en la que yo no soy político, ni tengo fuerza política detrás”, agregó.

En la carta, Armitage reconoció que tenía todo listo para inscribirse: plan de gobierno, publicidad de la campaña, vallas, videos de lanzamiento y aval para su aspiración, sin embargo, decidió no seguir con su aspiración.

El empresario, quien ya tenía el aval del partido Ecologista, uno de los movimientos que el pasado domingo perdió su personería jurídica al no alcanzar el 3 % de la votación, ya había declinado anteriormente la invitación de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, para integrar la Consulta de las Soluciones.

“Me he reunido con Claudia López y Juan Fernando Cristo y me han hablado de esa posibilidad. Me parece importante, pero en esa consulta, por el tiempo que tenemos, le estaría trabajando a Claudia. Yo soy amigo de ambos, pero esa posibilidad no me beneficia”, expresó públicamente.

“Prefiero irme a la primera vuelta presidencial y tener estos cuatro meses para tener el respaldo de un partido importante y una buena cantidad de votos”, fueron las palabras con las que en el mes de enero Armitage anunciaba su decisión de ir a los comicios del 31 de mayo.

Aunque el exmandatario caleño expresó que se necesita depurar las candidaturas, por ahora son más de 10 personas quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño. A pocas horas de vencerse el plazo, ya se han inscrito Sondra Collins, Miguel Uribe Londoño e Iván Cepeda.

En contexto: ¿Aída Quilcué, inhabilitada para ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda? Dudas jurídicas por aval de MAIS a Barreras

Se espera que este jueves lo hagan Abelardo de la Espriella y Luis Gilberto Murillo. Para mañana viernes lo harían Roy Barreras, Claudia López, Sergio Fajardo y Paloma Valencia.

Lea también: De 91 precandidatos a solo 16: Así va el tarjetón para la primera vuelta presidencial

