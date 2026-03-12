Aplazan imputación a Ricardo Roa por financiación de campaña Petro presidente

Todo estaba listo para que en la mañana de este jueves una fiscal delegada imputara cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro presidente 2022. Sin embargo, la diligencia tuvo que ser aplazada por petición de su defensa.

Su abogado, Juan David León Quiroga, pidió reprogramar la audiencia al señalar que no tenía cómo preparar dos imputaciones contra Roa en tan poco tiempo.

Se trataba de la segunda imputación en menos de 24 horas. La primera ocurrió este miércoles, cuando la Fiscalía le imputó el delito de tráfico de influencias en un caso relacionado con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.

En desarrollo.