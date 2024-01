“Gracias a Dios tenía otras opciones, pero yo siempre que voy a algún sitio me fijo en el proyecto que tengan. Y Pachuca, específicamente, ha llegado a tres finales y no ha ganado ninguna. Entonces es una institución en la que se puede hacer historia; quedar en los libros de un equipo tan grande es atractivo. Me sedujo mucho eso, el proyecto, la cercanía que he tenido con los directivos, eso para mí también es fundamental, porque al final te vas a ir a otro país y es como empezar de nuevo. Esa cercanía genera confianza”.

¿Por qué tardó tanto en dar el salto al exterior, pese a que su nivel ha sido alto?

“Simplemente no era el momento. Hace muchos años tomé la decisión de acompañar el fútbol femenino de mi país y ejercer esa visibilidad y esa presión mediática para que las cosas empezaran a funcionar mejor. Así que siento que los 7 años que estuve jugando en Colombia fueron importantes para mí, me hicieron crecer como futbolista. No puedo decir nunca que cuando llegaba a la Selección me sentía inferior a las compañeras que jugaban en el exterior, eso es muy personal a la forma como te prepares y hagas las cosas. Nunca quise salir antes porque quería ver crecer primero el fútbol femenino de nuestro país, que lo vieran en el mundo de una forma diferente, que se dieran cuenta del talento que hay, que nuestra liga se siguiera consolidando”.

Y el objetivo se logró, ¿qué destaca de eso?

“En este tiempo logramos cosas muy buenas. La liga, a pesar de los contratiempos que aún tiene, ha crecido y ha sacado una cantidad de futbolistas y para mí es motivo de orgullo haber aportado un granito de arena. Por eso tomé la decisión de permanecer en Colombia tanto tiempo y ahora las cosas se dieron de otra manera. Ya no es tan fácil que digan que el torneo no se va a hacer, se tiene que realizar, es un derecho que nos ganamos. Este era el momento, una etapa de madurez, de equilibrio y tranquilidad en la que me encuentro, de certeza, de vivir una nueva experiencia que desde chiquita quise, con más años y un recorrido importante”.

Y viajó con mejores condiciones de todo tipo...

“Claramente. Esa es una de las cosas que han cambiado, que ahora se va en mejores condiciones al exterior, algo que no pasaba antes. Esta es una liga que ha crecido mucho, que tiene jugadoras muy top y creo que será importante de cara a la Copa de Oro y los Juegos Olímpicos. La mayoría que pertenecemos a la Selección estamos activas todo el año y llegaremos con ritmo competitivo a esos torneos”.

¿México es un trampolín para Europa, o usted no lo asume así?

“No quiero ir más allá de lo que estoy viviendo ahora. Hay una historia por construir acá y la verdad, eso no me desvela, aunque no cierro la puerta porque siento que aún me queda mucho fútbol. Quiero hacer las cosas bien acá, dejar un lindo legado, no solamente deportivo sino dejarles algo lindo a las personas con las que me cruce, que tengan un buen recuerdo de mí y de todos los colombianos. No me trasnocha la posibilidad de ir a Europa, si la vida me tiene para estar allá, algún día se dará. Quiero vivir el presente con Pachuca, que salga de la mejor manera, me voy a esforzar y daré lo mejor de mí como siempre lo he hecho”.

Hablemos de Selección, vienen los Olímpicos. La gente espera mucho de ustedes. Como líder, ¿qué opina?

“No solo la gente, nosotras también. Claramente, nos vamos a montar a ese podio, ese es el objetivo en los Olímpicos. La Copa de Oro será otro reto lindo. El equipo sabe que se tiene que meter siempre a las finales, ese es el reto de todas, seguir puntuando fuerte a nivel internacional. Lo que hicimos en el Mundial no se puede quedar ahí, este tiene que ser un impulso para nosotras y la decisión que ha tomado cada una a de ir a ligas competitivas y de estar bien preparada es acertado. Siento que el grupo es maduro, que lleva muchos años junto, que tiene una consciencia diferente y eso va a ser fundamente este año. Además, ha cambiado muchísimo la mentalidad y eso era parte de lo que queríamos construir y lo que nos pondrá en un punto alto en 2024 a nivel internacional”.

¿Le asusta el cambio de técnico, cómo lo asumió?

“Para nada, uno como deportista tiene que acoplarse a lo que surja. Angello (Marsiglia) ha estado con nosotras hace muchos años, entonces cambiamos de técnico pero no es tan ajeno a nosotras. Es un hombre que conocemos, Abadía no pudo dirigir los dos primeros partidos en el Mundial y él lo hizo. No es un cambio tan radical, aparte es una persona que escucha, es tranquilo, nos va a dar cosas buenas. El grupo está contento, estable, y eso no cambia nada de lo que viene haciendo y va a hacer”.

¿Qué hay de su hermano Andrés, podrá llegar algún día a la Selección?

“Está con Ecuador, todavía tiene contrato allá. Contento, ha sido un bonito reto para él, las niñas lo adoran como todas lo adoramos. No sé, de pronto más adelante la vida nos dé la posibilidad de dirigir una Selección Colombia juntos, ¿por qué no?”.

¿Es una anhelo suyo?

“Sí claro, sueño dirigiendo una Selección pero con él. No importa si es como asistente o haciendo dupla, él y yo nos complementamos muy bien y eso es lo de menos”.

Eso da a entender que se proyecta como entrenadora por su liderazgo, por sus fortalezas, ¿ese es el camino?

“Yo tengo dos perspectivas del asunto. Mi objetivo fundamental no es ser entrenadora, yo quiero ser dirigente, voy a ser dirigente. Pero sí me quiero dar la oportunidad de dirigir, de estar en una Selección, claro que sí y aportar lo que he vivido en tantos años. Pero a largo plazo quiero ser dirigente y estar en un puesto de poder en donde sienta que le puedo aportar al fútbol femenino algo más que estar en la línea”.

¿Qué piensa de lo que le está pasando a Linda Caicedo?

“Espectacular. Eso hace parte del crecimiento de nuestro fútbol y una muestra más del talento que tenemos. A Linda hay que arroparla mucho porque está viviendo momentos maravillosos de su carrera y si está bien rodeada y tiene buenas compañeras, sabrá afrontar estos instantes de estrellato para que no le vaya a jugar en contra. En la Selección tiene colegas de experiencia que le pueden aportar en ese proceso.

¿Usted fue un pilar en su proyección, la relación aún es buena con Linda?

“No hablamos de forma permanente, pero claro que sí, sigo siendo un apoyo para ella y para todas, parte de poder liderar y ayudarles en su crecimiento es estar cercana a ellas en cualquier momento que vivan. Por fortuna Linda tiene a su alrededor peladas que le han aportado mucho, por ejemplo Carolina Arias, con la que más habla. Tienen una buena amistad y eso le ha servido a Linda para su avance en todo lo que ha conseguido. Caro se ha vuelto una líder súper positiva y ha sido importante en la estructura de la Selección para que todo se pueda alinear. Linda ha contando con bastantes personas que le han querido aportar para bien, porque al final cuando se está en una posición como ella la gente trata de aprovecharse y eso es natural que pase. Pero ha dado con buenas personas que la queremos y deseamos lo mejor para ella y nos alegramos de todas las cosas buenas que le pasan”.