Jugador argelino Riyad Mahrez hizo de todo para que su hija conociera a Messi en el Mundial: “Hay momentos más importantes que el fútbol”

El jugador argelino Riyad Mahrez, quien juega como extremo derecho en el Al-Ahli Saudí F. C. y debutó con su selección en el duelo ante Argentina, que perdieron 3-0, dejó a un lado el marcador para cumplirle un sueño al ser que más ama. Su pequeña hija, quien es una fanática de Lionel Messi.
Mahrez compartió en redes su experiencia con el astro argentino, quien accedió a cumplirle el sueño a la pequeña, dejando ver su lado más humano y humilde.
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Riyad hizo un relato de todo lo que vivió e hizo para cumplirle el sueño a su hija, quien ve día y noche los videos de la Pulga y no se pierde partido del argentino.
En su relato, el extremo menciona que: “Después del partido, me acerqué a Leo Messi con mi hija porque conocerlo había sido uno de sus mayores sueños durante años. Ella ha visto sus jugadas destacadas, ha usado sus camisetas, ha hablado de sus goles y ha imaginado este momento tantas veces”.