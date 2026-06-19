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Prográmese | Hora y dónde ver los partidos de este viernes 19 de junio en el Mundial de Norteamérica

Sudamérica estará pendiente de los duelos que disputen Brasil y Paraguay; ambos necesitan ganar para mejorar en la tabla de posiciones.

  • La selección de Estados Unidos que ganó por goleada en la primera fecha 4-1 ante Paraguay, ya está lista para la jornada de este viernes, que tendrá cuatro partidos de los grupos C y D. FOTO TOMADA X@USMNT
    La selección de Estados Unidos que ganó por goleada en la primera fecha 4-1 ante Paraguay, ya está lista para la jornada de este viernes, que tendrá cuatro partidos de los grupos C y D. FOTO TOMADA X@USMNT
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Un nuevo día de competencias se vivirá en el Mundial de Norteamérica, que tendrá cuatro partidos desde las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, hasta la medianoche, con el duelo entre Turquía y Paraguay, desde las 10:00 de la noche.

La acción para este viernes estará concentrada con las selecciones de los Grupos C y D, que son liderados por Escocia, Estados Unidos y Australia, todos con tres puntos. En el C, detrás de Escocia aparecen Marruecos y Brasil con un punto; mientras que en el D, Turquía y Paraguay son últimas sin puntos.

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La jornada de este viernes inicia a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, con el duelo entre Estados Unidos y Australia, desde el estadio de Seattle, duelo que se podrá ver en Colombia a través de Directv con DGO y por DAZN.

Luego, la jornada seguirá a las 5:00 de la tarde; el turno será para el líder Escocia, que se medirá a Marruecos en Boston. Ese duelo será transmitido en el país por Caracol, RCN y también por DirecTV con DGO y por DAZN.

El tercer juego del día será el que disputen Brasil y Haití a las 7:30 de la noche, con la obligación de los dirigidos por Carlo Ancelotti del triunfo, para mejorar su posición en la tabla, ya que está en la tercera casilla, con un solo punto.

Vea también: Con goleada, expulsiones y una grave lesión, Canadá venció 6-0 a Catar y ganó el primer partido en su historia mundialista

Ese compromiso se podrá ver en Colombia a través de las señales por suscripción de DirecTV con DGO y por DAZN.

Finalmente, la jornada se cerrará con el duelo entre Paraguay y Turquía, juego clave para los guaraníes, que deben ganar si quieren mantener la opción de alcanzar la clasificación a la siguiente fase del Mundial.

El duelo entre Paraguay y Turquía será a las 10:00 de la noche y en Colombia se podrá ver por Win Sport y la señal de Directv con DGO y por DAZN.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes 19 de junio?
La jornada del Mundial de Norteamérica tendrá cuatro encuentros correspondientes a los grupos C y D. Los partidos programados son Estados Unidos vs Australia, Escocia vs Marruecos, Brasil vs Haití y Paraguay vs Turquía. Varios de estos compromisos pueden ser decisivos para definir las posiciones de cara a la siguiente fecha de la fase de grupos.
¿A qué hora juega Brasil contra Haití en el Mundial 2026?
Brasil enfrentará a Haití a las 7:30 de la noche, hora de Colombia. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega con la necesidad de conseguir una victoria para mejorar su ubicación en la tabla de posiciones del Grupo C y acercarse a la clasificación.
¿Qué partido del Mundial 2026 transmiten Caracol y RCN hoy?
Los canales Caracol y RCN tienen programada la transmisión del encuentro entre Escocia y Marruecos, correspondiente al Grupo C. El partido comenzará a las 5:00 de la tarde, hora colombiana, y puede resultar clave para la definición del liderato de la zona.
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