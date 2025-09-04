Estos son los clasificados de Conmebol al Mundial de 2026, queda pendiente el cupo por repechaje

Las victorias de Argentina, Colombia y Uruguay, junto al empate de Paraguay, definieron a los seis clasificados directos por Conmebol al Mundial de 2026.
A las selecciones de Argentina, Ecuador y Brasil se unieron Uruguay, Colombia y Paraguay como clasificadas directas a la cita de Canadá, México y Estados Unidos.
En Buenos Aires, Lionel Messi —de quien se dice jugó su último partido como local con Argentina por la Eliminatoria— marcó doblete para la victoria 3-0 ante Venezuela, consolidando al campeón de Qatar como el máximo artillero de la Eliminatoria con 8 tantos, superando a Luis Díaz, que tiene 7, y a Miguel Terceros de Bolivia, que suma 6.
Argentina, con su triunfo 3-0 ante Venezuela en el Monumental, llegó a 38 puntos gracias a los goles de Messi (39’ y 80’) y Lautaro Martínez (75’), y se consolida como líder de la Eliminatoria, seguido por Brasil, que venció 3-0 a Chile.