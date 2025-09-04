Estos son los clasificados de Conmebol al Mundial de 2026, queda pendiente el cupo por repechaje

Las victorias de Argentina, Colombia y Uruguay, junto al empate de Paraguay, definieron a los seis clasificados directos por Conmebol al Mundial de 2026. A las selecciones de Argentina, Ecuador y Brasil se unieron Uruguay, Colombia y Paraguay como clasificadas directas a la cita de Canadá, México y Estados Unidos. En Buenos Aires, Lionel Messi —de quien se dice jugó su último partido como local con Argentina por la Eliminatoria— marcó doblete para la victoria 3-0 ante Venezuela, consolidando al campeón de Qatar como el máximo artillero de la Eliminatoria con 8 tantos, superando a Luis Díaz, que tiene 7, y a Miguel Terceros de Bolivia, que suma 6. Argentina, con su triunfo 3-0 ante Venezuela en el Monumental, llegó a 38 puntos gracias a los goles de Messi (39’ y 80’) y Lautaro Martínez (75’), y se consolida como líder de la Eliminatoria, seguido por Brasil, que venció 3-0 a Chile.

“Es una noche emotiva, para el recuerdo por lo que significa Leo. Hasta el último día que esté con nosotros, Leo nos va a seguir enseñando; le agradezco por todo lo que le dio a la Selección y al fútbol”, dijo Lautaro tras el final del partido en el Monumental. Messi, por su parte, sostuvo: “Son muchas emociones, viví muchas cosas en esta cancha. Siempre es una alegría jugar en Argentina con nuestra gente”. Además, manifestó: “Hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido. Estoy muy feliz; poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé”.

Otros clasificados

Uruguay, que también goleó en casa 3-0 a Perú, ascendió al tercer lugar de la tabla con 27 puntos. Los tantos fueron de Rodrigo Aguirre (14’), Giorgian De Arrascaeta (58’) y Federico Viñas (80’). Con esta victoria, la Celeste también se confirmó en el Mundial de 2026. Será su participación número 15 en la máxima cita del fútbol mundial, con la tarea pendiente de superar la fase de grupos, ya que en Qatar quedó eliminado en esa primera fase, por detrás de Portugal y Corea del Sur. De otro lado, Paraguay, que empató 0-0 con Ecuador, llegó a 25 puntos y también se quedó con el cupo directo al Mundial. Es un hecho épico para los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro, que regresan a la cita orbital tras 16 años. Su última participación había sido en Sudáfrica 2010, en la que avanzaron hasta cuartos de final, instancia en la que fueron eliminados por España, selección que finalmente se quedó con la corona del certamen.

Solo resta definir el repechaje