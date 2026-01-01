Bus de Medellín al aeropuerto de Rionegro sube a $20.000: así quedaron los pagos

Hasta ayer, 31 de diciembre, el pasaje del bus al Aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, costaba $17.000. Sin embargo, desde este inicio de año la tarifa pasó a $20.000, un cambio que no llegó sin ruido. En redes sociales circuló un video que avivó la controversia. En las imágenes se observa a un funcionario de Combuses pegando un aviso con una tarifa de $19.000 en el punto donde se estacionan los buses. Minutos después, en el mismo video, esa cifra es cubierta con un nuevo letrero que fija el valor definitivo en $20.000.

Finalmente, la empresa oficializó el valor de $20.000 por persona, despejando las dudas que dejó el cambio de avisos a plena vista. El incremento representa un aumento aproximado del 17,65%, al pasar de $17.000 a $20.000, un ajuste que, en términos porcentuales, queda por debajo del 23,7% del incremento del salario mínimo definido para este año. Lea más: Pilas: así quedará el pasaje de bus en Bello para 2026

Combuses explica la nueva tarifa y amplía medios de pago