Bus de Medellín al aeropuerto de Rionegro sube a $20.000: así quedaron los pagos

El bus al aeropuerto sube a $20.000 desde el 1 de enero, tras confusión pública, con nuevos medios de pago y operación permanente 24/7 metropolitana.

    Un video en redes sociales generó preguntas entre los usuarios sobre si el aumento sería de $2.000 o $3.000. Finalmente, Combuses oficializó el valor de $20.000 por persona, despejando las dudas que dejó el cambio de avisos a plena vista. FOTO: Tomada de Tiktok.
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Hasta ayer, 31 de diciembre, el pasaje del bus al Aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, costaba $17.000. Sin embargo, desde este inicio de año la tarifa pasó a $20.000, un cambio que no llegó sin ruido.

En redes sociales circuló un video que avivó la controversia. En las imágenes se observa a un funcionario de Combuses pegando un aviso con una tarifa de $19.000 en el punto donde se estacionan los buses.

Minutos después, en el mismo video, esa cifra es cubierta con un nuevo letrero que fija el valor definitivo en $20.000.

@zippytour13 Nueva tarifa transporte bus aeropuerto 2026 Medellín. Atención 🚨 La anterior tarifa estaba en 17.000 pesos colombianos pero a partir del 1ro de enero del 2026 será 20.000 pesos (USD5,30) por persona. #zippytour13 #noticiasmedellín #aeropuertomedellín #transportemedellin #turismomedellin ♬ sonido original - Zippy Tour Comuna 13

Finalmente, la empresa oficializó el valor de $20.000 por persona, despejando las dudas que dejó el cambio de avisos a plena vista.

El incremento representa un aumento aproximado del 17,65%, al pasar de $17.000 a $20.000, un ajuste que, en términos porcentuales, queda por debajo del 23,7% del incremento del salario mínimo definido para este año.

Lea más: Pilas: así quedará el pasaje de bus en Bello para 2026

Combuses explica la nueva tarifa y amplía medios de pago

Junto con el ajuste del precio, Combuses publicó un anuncio dirigido a los viajeros en el que destacó la ampliación de las opciones de pago. La tarifa oficial quedó así: Tarifa: $20.000 por persona (US$7)

En Sede San Diego, Sede Nutibara y Estación Exposiciones, los usuarios pueden pagar con efectivo, Tarjeta Cívica, código QR de la App Cívica, tarjeta débito y crédito, y transferencia por código QR.

Cabe recordar que en la Estación Exposiciones solo están disponibles los tres primeros medios de pago.

En el Aeropuerto José María Córdova (JMC), los medios de pago habilitados son efectivo, Tarjeta Cívica, código QR de la App Cívica, y tarjeta débito y crédito

Combuses precisa que para pagar con tarjeta débito o crédito, los viajeros deben dirigirse a salidas nacionales 2 y 3, donde se encuentran los Gestores de Servicio de Combuses.

Conozca aquí: Más de 100.000 pasajes al día en metro se pagan desde el celular o con tarjeta

La empresa también habilitó la compra anticipada de pasajes de ida y vuelta a través de su plataforma digital, disponible en este enlace:https://combuses.reservatickets.com/?marketingCarrierCode=COMB&retailerPartnerNumber=130331

Frente a las dudas de los usuarios, Combuses aclaró que no es necesario reservar cupos o puestos. El servicio es frecuente, opera 24 horas, los 7 días de la semana.

