Bus de Medellín al aeropuerto de Rionegro sube a $20.000: así quedaron los pagos

Hasta ayer, 31 de diciembre, el pasaje del bus al Aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, costaba $17.000. Sin embargo, desde este inicio de año la tarifa pasó a $20.000, un cambio que no llegó sin ruido.
En redes sociales circuló un video que avivó la controversia. En las imágenes se observa a un funcionario de Combuses pegando un aviso con una tarifa de $19.000 en el punto donde se estacionan los buses.
Minutos después, en el mismo video, esa cifra es cubierta con un nuevo letrero que fija el valor definitivo en $20.000.