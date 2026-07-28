Roberto Mancini vuelve a dirigir a la selección de Italia en busca de resultados urgentes

Tras 24 horas convulsas, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció el martes el regreso de Roberto Mancini como seleccionador y la llegada de Claudio Ranieri como director técnico, dos nombramientos con los que espera poner fin a la crisis que atraviesa la Nazionale, fuera de los últimos tres Mundiales.
“Hoy tenemos un nuevo entrenador y un nuevo director técnico”, celebró Giovanni Malagò, patrón de la FIGC, esperando así poner punto y final a la enésima crisis de la selección Azzurra.