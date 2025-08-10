Natalia Garzón le dio la primera medalla a Colombia en Panamericanos Junior-2025

Entre las nuevas promesas del ciclismo femenino colombiano, un nombre sigue resonando con fuerza. Ella es Natalia Garzón, que con 19 años de edad no para de sorprender con talento y gratos resultados.

Este domingo, la corredora que a nivel de equipos ha tenido una buena formación en el Team Sistecrédito, le entregó la primera presea de oro al país en los Juegos Panamericanos Junior, que abrieron su telón en Asunción, Paraguay.

La pedalista que en junio pasado se convirtió en la más joven en ganar una etapa en la historia de la Vuelta a Colombia, carrera en la que terminó quinta en la general y fue campeona entre las menores, reinó esta vez en suelo paraguayo en la prueba de contrarreloj individual, título que además le entregó cupo directo a los Juegos Panamericanos de Lima-2027.

Con un tiempo de 36.43 minutos, y una velocidad promedio de 43 kilómetros por hora en un recorrido por Asunción de 26,6 km, la santandereana, entre deportistas que llegan a los 23 años, triunfó por delante de las argentinas Julieta Benedetti, plata a 22 segundos, y Delfina Dibella, bronce a un minuto. En la quinta posición, a 2.05, terminó la antioqueña Luciana Osorio.

De esta manera, Garzón confirmó su calidad en esta especialidad, en la cual es la vigente campeona nacional. En ruta sub-23 también ostenta el título en Colombia, logrado en Bucaramanga, en febrero pasado.

Natalia Garzón no solo representa el presente, también el futuro del ciclismo colombiano. “Estoy muy feliz, todo lo que he trabajado se ve aquí reflejado. Fue una crono larga, hubo mucho viento, me siento orgullosa, ahora faltan las competencias de ruta y de pista, voy con toda”, señaló Garzón.