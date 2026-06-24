La FCF ya estaría pensando en el futuro de Néstor Lorenzo en la Selección: esto dijo Jesurún

Las extensiones de contratos en el fútbol suelen definirse luego de los resultados de los equipos en las competiciones, pero en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) los despachos se mueven a una velocidad distinta a la del césped, pensando en el futuro de Néstor Lorenzo.
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Mientras la Selección Colombia disputa el Mundial de 2026, la dirigencia ya inició conversaciones sobre la continuidad del estratega argentino como director técnico, una decisión que busca anticiparse al vencimiento de su vínculo contractual pactado para julio de este año.
La intención de los directivos, conocida recientemente, sería asegurar la permanencia del entrenador argentino de 60 años, más allá de la actual Copa del Mundo, independientemente de lo que ocurra en la recta final del torneo en Norteamérica.