Impresionante atajada de Muslera en Libertadores: ¿es lo que tenía que hacer Ospina en Sudamericana ante Millonarios?

Ser guardameta es una responsabilidad que muy pocos quieren asumir, por eso solo 2 de los 22 jugadores que hay en una cancha de fútbol son los encargados de ejercer esta función. Hay que tener una combinación de destreza, habilidad, técnica, trabajo físico y principalmente concentración, para desempeñarse de forma correcta en el arco.

Hay jugadas puntuales en el fútbol que no son mayores a unos segundos. Ese breve instante cuando sale el balón impactado por el rival, donde el guardameta debe estar atento y reaccionar de forma adecuada; si no, unos pocos segundos definen el destino de 90 o más minutos de partido.

Una de las acciones que más se salen del contexto del fútbol es el remate desde atrás de mitad de campo. Cuando la pelota está en posesión de un equipo que se encuentra en su propio campo, casi que el 99% de las veces se buscará salir jugando, ya sea en corto o en largo, aunque en ocasiones hay un “loco” que decide probar a portería desde 55 metros o más.

Justamente, esto fue lo que pasó en Copa Libertadores durante un partido entre Estudiantes de Argentina y Cusco de Perú, donde el jugador Gabriel Carabajal buscó “colgar” al experimentado guardameta uruguayo Fernando Muslera, quien pudo retroceder de forma correcta y contener el remate.

Una maniobra espectacular por parte del charrúa, que evitó el gol al minuto 27 cuando el partido iba 0-0. Se ganó los aplausos de la parcialidad del “León” argentino y sorprendió al narrador Federico Bulos: “¡Muslera! ¡Muslera!, impresionante el arquero de Estudiantes”, mencionó en su relato para ESPN.