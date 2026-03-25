El festival por la convivencia, que inicia este jueves y terminará con un partido de estrellas en San Javier: prográmese

En un esfuerzo conjunto entre la institucionalidad y la comunidad, este domingo San Javier vivirá una jornada especial con el Festival de la Mediación, el Arte y las Oportunidades, donde el fútbol será el gran protagonista como herramienta de integración y transformación social. El evento, liderado por la Alcaldía, la Policía Nacional y líderes sociales, tendrá como escenario la cancha del Salado, donde se disputará el esperado “partido de la convivencia”, un encuentro que enfrentará a un equipo de figuras invitadas contra la Policía Nacional. Según el coronel de la Policía Holguer Giraldo, más que un simple compromiso deportivo, este partido busca enviar un mensaje claro: “el deporte puede ser un puente para la reconciliación, el respeto y la construcción de comunidad. A través del fútbol, se pretende acercar a los jóvenes a dinámicas positivas y mostrarles alternativas de vida alejadas de contextos de violencia”.

Uno de los grandes atractivos del encuentro será la participación de Mauricio “Chicho” Serna, quien ya confirmó su presencia. Su participación no solo eleva el nivel del espectáculo, sino que también representa una inspiración para los asistentes, especialmente para los más jóvenes. Al “Chicho” se irán sumando otros exreferente y también figuras actuales de nuestro balopié. El partido está programado como uno de los momentos centrales de la jornada, que se desarrollará entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m. La organización trabaja además en la confirmación de más futbolistas reconocidos que integrarán el equipo rival, lo que promete un duelo atractivo y lleno de emociones. Un encuentro por la paz La idea es que el encuentro tenga un ambiente festivo y cercano, por lo que incluso se ha planteado la posibilidad de contar con narradores y acompañamiento radial en vivo, con el fin de darle mayor dinamismo y acercar aún más a la comunidad a esta experiencia deportiva. Aunque el festival incluirá actividades culturales, artísticas y espacios de emprendimiento, el partido de fútbol se perfila como el eje central para convocar a la comunidad. Se espera una importante asistencia de familias, jóvenes y niños que podrán disfrutar de un espectáculo diferente en su propio territorio. Además, el evento se desarrollará en un espacio que busca ser resignificado, convirtiendo la cancha y sus alrededores en un punto de encuentro positivo. La apuesta es que este tipo de iniciativas se mantengan en el tiempo y sigan fortaleciendo el tejido social desde el deporte.