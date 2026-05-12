Colombia, entre los países más difíciles del mundo para hacer negocios: ¿qué puesto ocupa?

Hacer negocios en Colombia no es tarea fácil, según la más reciente edición del Global Business Complexity Index (GBCI) de TMF Group. El informe de esta firma ubica al país en el sexto lugar entre las 81 jurisdicciones más complejas del planeta para operar empresas e invertir. Es una posición que, aunque representa una leve mejoría frente al quinto lugar de 2025, confirma que Colombia no logra salir del top 10 de los entornos más difíciles del mundo. El informe, que en 2026 cumple su decimotercera edición y cubre más del 90% de la economía mundial, mide el costo real de cumplir con los marcos normativos, es decir, las condiciones jurídicas para hacer negocios; en ese frente, Colombia tiene mucho por mejorar. Siga leyendo: La inseguridad jurídica está alejando la inversión que necesita Colombia, alerta Corficolombiana

Un entorno normativo que cambia demasiado rápido

Uno de los principales diagnósticos del GBCI 2026 sobre Colombia apunta a la velocidad con que las autoridades reguladoras actualizan la legislación fiscal. Las normas del impuesto al valor agregado (IVA) y las políticas dirigidas a personas con alto patrimonio se modifican con frecuencia, lo que obliga a las empresas extranjeras, y también a las locales, a estar en constante alerta y adaptación. Esa inestabilidad regulatoria no es un fenómeno exclusivo de Colombia, ya que, a nivel global, el GBCI 2026 advierte que la fragmentación política y la dispersión económica están empujando a las empresas a incorporar más jurisdicciones en sus cadenas de suministro, lo que eleva la complejidad de su gobernanza y las expone a una mayor incertidumbre. “La fragmentación política global está llevando a las empresas a enfrentarse a una mayor incertidumbre regulatoria. Los inversionistas buscan simplicidad, pero, sobre todo, certeza en las reglas bajo las cuales operan”, dijo Mark Weil, CEO de TMF Group.

Colombia en América Latina: lejos de los mejores, cerca de los peores

El reporte revela un patrón regional, de los 18 países de América Latina analizados en el GBCI, seis aparecen en el top 10 mundial de los más complejos. Colombia comparte esa distinción poco envidiable con México, Brasil, Bolivia, Argentina y Perú. En contraste, las países más amigables para los negocios son Dinamarca, Hong Kong y los Países Bajos, que lideran el ranking de las 10 más sencillas para operar. La brecha entre estos dos extremos ilustra cuán costoso puede ser para un inversionista elegir un mercado sobre otro.

Los tres frentes que más complican la operación en Colombia

1. Tributación y manejo del patrimonio: el área fiscal es la que más pesa en la complejidad colombiana. Los procesos tributarios y contables son extensos, poco intuitivos y altamente demandantes en recursos. Además, las exigencias de presentación de informes anuales y la divulgación detallada de información sobre accionistas añaden capas de cumplimiento que implican tiempo y dinero para las empresas. 2. Contratación y legislación laboral: el segundo gran reto es la complejidad del mercado laboral. Las cotizaciones obligatorias a la seguridad social, las indemnizaciones por despido y un marco regulatorio que exige múltiples pasos para formalizar la contratación hacen que contratar en Colombia sea significativamente más costoso y dispendioso que en otras jurisdicciones comparables. El reporte advierte, además, que el aumento del salario mínimo, una medida recurrente en el país, seguirá afectando a los departamentos de recursos humanos y nóminas durante el próximo año. 3. Gestión de entidades legales: aunque el informe reconoce que Colombia está avanzando en la simplificación de los procesos de registro y gestión de empresas, impulsada en parte por la digitalización, la constitución y administración de entidades legales sigue representando un reto considerable para los empresarios que quieren entrar al mercado colombiano. Le puede interesar: Seguridad en Colombia frena inversión y crecimiento: el reto estructural que enfrenta la economía

¿Cómo responden las empresas a tanta complejidad?

Ante este panorama, las compañías que operan en entornos complejos como el colombiano están apelando a distintas estrategias de ajuste. El informe global de TMF Group revela que las respuestas más frecuentes son la subcontratación de procesos y funciones (69%), la reducción de personal (59%), el cierre de oficinas o sucursales (55%) y la congelación de nuevas contrataciones (51%). Los cambios recurrentes han obligado a las organizaciones a ajustar continuamente sus esquemas operativos. Por otro lado, el informe destaca que la digitalización está haciendo más ágiles los procesos de declaración de impuestos y de registro de empresas en muchas jurisdicciones, incluida Colombia. La facturación electrónica es un ejemplo, ya que, en 2026, el 58% de las jurisdicciones del mundo ya exigen que al menos algunas empresas emitan facturas electrónicas, frente al 54% del año anterior y muy por encima del 38% que registraba en 2020. En paralelo, las autoridades colombianas están poniendo en marcha incentivos específicos para los sectores de tecnología y energías renovables, e invirtiendo en el desarrollo del talento humano para atraer inversores con alto patrimonio neto.