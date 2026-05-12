Colombia, entre los países más difíciles del mundo para hacer negocios: ¿qué puesto ocupa?

Hacer negocios en Colombia no es tarea fácil, según la más reciente edición del Global Business Complexity Index (GBCI) de TMF Group.
El informe de esta firma ubica al país en el sexto lugar entre las 81 jurisdicciones más complejas del planeta para operar empresas e invertir.
Es una posición que, aunque representa una leve mejoría frente al quinto lugar de 2025, confirma que Colombia no logra salir del top 10 de los entornos más difíciles del mundo.
El informe, que en 2026 cumple su decimotercera edición y cubre más del 90% de la economía mundial, mide el costo real de cumplir con los marcos normativos, es decir, las condiciones jurídicas para hacer negocios; en ese frente, Colombia tiene mucho por mejorar.
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