Exjugador francés Franck Ribéry se defendió tras ser vinculado con el caso Epstein

Un nuevo escándalo, relacionado con una exfigura del fútbol, estalló. El exinternacional francés Franck Ribéry, retirado de las canchas en 2022 tras brillar con el Bayern Múnich, se encuentra bajo el escrutinio público tras la desclasificación de documentos judiciales en Estados Unidos. Le puede interesar: Rostros de la red Jeffrey Epstein: quedan empantanados políticos, magnates y estrellas mediáticas Según los reportes derivados del caso del fallecido multimillonario Jeffrey Epstein, el nombre del exfutbolista apareció mencionado, presuntamente, hasta en seis ocasiones dentro de los expedientes que detallan las actividades del empresario acusado de múltiples delitos sexuales. Y es que a comienzos de febrero, la justicia estadounidense hizo públicos miles de folios vinculados a la trama de Epstein. Según señaló este martes 10 de febrero el diario español Mundo Deportivo, el deportista es referenciado en una declaración atribuida a un tercero.

Ribéry cuando estaba en el Bayern Múnich. FOTO: Tomada de redes sociales @franckribery7

“Los archivos de Epstein contienen miles de documentos en los que se relaciona al multimillonario con celebridades de diversos ámbitos, entre ellos el nombre del exfutbolista Franck Ribéry”, precisó el medio de comunicación sobre el hallazgo en los archivos legales. La mención del francés en los documentos lo vincula con presuntos incidentes violentos y una supuesta red de prostitución. Entre los testimonios recogidos en la documentación oficial, destaca un relato anónimo que describe una confrontación directa con el exjugador. “Ribéry intentó golpearme mientras estaba en mi jardín. Había conseguido mi número y mi dirección. Los agentes de policía lo rodearon y se lo llevaron de vuelta a su coche”, indicó el testimonio citado en los expedientes judiciales.

Las menciones se basaron en declaraciones de terceros integradas en la investigación sobre la red de contactos y actividades ilegales que el magnate estadounidense operaba antes de su muerte. Pero no todo quedó ahí, el exjugador francés se defendió.

Franck Ribéry denunció “informaciones falsas” en su contra

Ribéry denunció de forma contundente las “informaciones falsas” en su contra y anunció una demanda, según su abogado. El nombre del exjugador de Bayern Munich y de la selección francesa, que en 2010 declaró como testigo en París en un caso de proxenetismo, aparece en un documento anónimo y parcialmente censurado fechado en 2019, que forma parte de los archivos del delincuente sexual estadounidense publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un comunicado emitido recientemente, el abogado Carlo Alberto Brusa calificó de “informaciones falsas” las declaraciones difundidas en las redes sociales contra su cliente, “que hacen creer que estaría implicado en el caso Epstein”. “Ante la gravedad de estos actos y con el fin de hacer respetar sus derechos”, Ribéry ha decidido “emprender acciones penales contra la persona firmante de esta carta calumniosa”, a la que asegura haber identificado. La demanda se ampliará “también contra quienes continúan recurriendo a esas informaciones falsas contenidas en la carta calumniosa para redactar ‘publicaciones’ en las redes”, añadió este miércoles 11 de febrero.

Ribery, quien se retiró del fútbol en el 2022, fue mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein. FOTO: Tomada de redes sociales @franckribery7