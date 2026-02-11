En Colombia mujeres representan solo el 38 % de población investigadora: Minciencias

La ciencia sigue siendo un terreno desigual para las mujeres. A escala global, menos del 30 % de las personas investigadoras son mujeres, según la Unesco, y su participación en la innovación continúa rezagada: ocupan apenas el 22 % de los cargos en ciencia y tecnología, mientras que solo el 7 % de las niñas se proyecta como científica en el futuro. En Colombia, las mujeres representan el 38% de la población investigadora, de acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y menos del 30 % lidera grupos de investigación.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, una fecha que este año vuelve a poner en el centro una realidad persistente: la infrarrepresentación de las mujeres en la investigación científica, especialmente en áreas estratégicas y en los espacios de toma de decisiones, con efectos directos sobre los enfoques de investigación y su impacto en la vida de las mujeres. Para la Dirección de Investigación de la Fundación WWB Colombia, que desarrolla y apoya investigaciones sobre las condiciones de vida de las mujeres en el país, la participación femenina en la ciencia incide de manera directa en el cierre de brechas estructurales.
Le puede interesar: ONU advirtió que más de 4 millones de niñas en el mundo podrían sufrir mutilación genital en 2026, ¿por qué?
La investigación liderada por mujeres amplía el talento calificado, visibiliza barreras socioeconómicas que suelen pasar inadvertidas y genera soluciones con impacto en las condiciones económicas y sociales de otras mujeres. Desde este enfoque, la ciencia se entiende como una herramienta de equidad con efectos concretos en territorios como el Pacífico Colombiano.
“La investigación en el Pacífico es un asunto de equidad y justicia social. Es una región con enorme biodiversidad y profundas desigualdades, donde investigar permite proteger lo que está en riesgo, así como reconocer y valorar los saberes ancestrales que sostienen la vida en los territorios”, explica Soraya Husaín Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia.