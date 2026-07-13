Armani se despide de River: “Quiero terminar mi carrera compitiendo”; ¿Nacional va por más fichajes?

En su despedida de River Plate, el guardameta confirmó públicamente que la propuesta del equipo antioqueño fue determinante para tomar la decisión de regresar. “Como todos ustedes saben, se comunicó Atlético Nacional, que es un club que también quiero mucho. Te mueve el piso y voy dirigido a eso para terminar mi carrera compitiendo”.

El fichaje que mayor expectativa genera es, sin duda, el de Franco Armani. El arquero argentino, considerado uno de los máximos ídolos en la historia de Atlético Nacional, volverá al club una década después de haber conquistado la Copa Libertadores de 2016, torneo en el que fue una de las grandes figuras.

Hasta el momento, el conjunto antioqueño tiene prácticamente asegurados cuatro regresos: Franco Armani, Luis Marquínez, Kevin Parra y Yeicar Perlaza. Sin embargo, el movimiento en el mercado aún está lejos de terminar.

Mientras Lucas González continúa trabajando en la construcción de una identidad futbolística para Atlético Nacional, la dirigencia verdolaga no pierde tiempo en el mercado de fichajes. El club avanza en la renovación de su plantel con el objetivo de conformar una nómina que se adapte a la idea del nuevo entrenador y le permita volver a pelear por los títulos locales e internacionales.

Con esas palabras, Armani dejó claro que su intención es cerrar su carrera deportiva en el club verde, el lugar donde alcanzó la consolidación internacional y construyó un vínculo especial con la afición.

Su llegada también representa una apuesta por recuperar liderazgo dentro del camerino tras la salida de referentes como David Ospina. Además del regreso de Armani, Nacional contará nuevamente con tres futbolistas que regresan tras sus respectivos préstamos.

Luis Marquínez volverá para aumentar la competencia en el arco, mientras que Kevin Parra buscará convertirse en una alternativa importante por las bandas gracias a su velocidad y desequilibrio.

Por su parte, Yeicar Perlaza regresa para aportar variantes en el sector defensivo, una zona en la que el cuerpo técnico pretende contar con múltiples alternativas.

La prioridad inmediata de los directivos pasa por concretar dos incorporaciones más. La presente semana será definitiva para conocer si Nacional logra cerrar las negociaciones por Jeison Quiñones y Jesús Rivas, dos futbolistas que interesan al cuerpo técnico y que podrían convertirse en piezas importantes dentro del nuevo proyecto deportivo.

Así como llegan futbolistas, varios nombres dejarán la institución. Atlético Nacional ya definió que Harlen Castillo, Kevin Cataño, Juan Bauzá, Dairon Asprilla, Fabio Martínez y Robinson García no continuarán en el equipo antioqueño.

Además del central que espera concretar en los próximos días, el club trabaja en la llegada de otro volante que fortalezca la mitad del campo y de un futbolista ofensivo con capacidad para desempeñarse por todo el frente de ataque, una característica que Lucas González considera fundamental dentro de su modelo de juego.

La idea es contar con jugadores versátiles, capaces de ocupar diferentes posiciones durante los partidos y de ofrecer alternativas tácticas según el rival.

Mientras el entrenador dedica las primeras semanas a transmitir sus conceptos futbolísticos y automatizar movimientos dentro del campo, la dirigencia busca entregarle una plantilla confeccionada de acuerdo con sus necesidades.

El regreso de referentes como Franco Armani aporta experiencia y liderazgo, mientras que las demás incorporaciones apuntan a darle mayor competencia interna al equipo.

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