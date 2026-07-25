Sin fronteras: los futbolistas colombianos que juegan en ligas de 98 países

Desde la élite europea y los estadios abarrotados de Suramérica hasta rincones impensados como Tanzania, Kosovo, Vietnam o Chipre. El talento del futbolista colombiano rompió todas las fronteras: hoy hay nacionales jugando en 98 países del mundo, respaldados por su biotipo, potencia y costos competitivos en el mercado. Los futbolistas cafeteros se han convertido en solución tanto para las potencias del continente como para ligas emergentes que ven en Colombia una cantera inagotable. Lea: Colombia, octava potencia mundial en exportación de futbolistas: conozca el top 10 según CIES Cumplir el sueño del Pibe, como muchos le dicen a esa ilusión de ser futbolista profesional, lleva a que miles de colombianos crucen las fronteras en busca de alcanzar ese anhelo. Alex Ríos, agente de jugadores, sostiene que los destinos donde más le piden futbolistas colombianos son Centroamérica, Bolivia, Malta y las divisiones menores de Portugal y España. Las razones son deportivas y económicas, ya que, según lo expuesto por el empresario, son jugadores de calidad a precios competitivos para suplir las posiciones de defensa central, extremos y delanteros.

Ríos también mencionó que, aunque hay colombianos en otras posiciones, como Juan Fernando Quintero y Richard Ríos, que también son muy apetecidos, hacen parte de un selecto grupo de talentosos que, por decirlo de alguna manera, se salen del molde o del perfil tradicional del jugador nacional, que en su mayoría es eficiente en posiciones como defensa central, extremo o delantero, por su contextura y fisionomía. Precisamente, Quintero y Kevin Castaño, quienes estaban en River Plate, no seguirán en Argentina y han sonado para clubes de México, pero aún no se ha confirmado cuál será su nuevo equipo. Ambos siguen en la ciudad de Medellín. Lea: Así se despidió River Plate de Juan Fernando Quintero: “Su talento quedará para siempre en la historia del club” Philippe Lemaire, especialista en análisis de datos y quien trabaja con Ríos, también analiza que, actualmente, “en las ligas importantes buscan perfiles jóvenes (menores de 23 años), mientras que en ligas como Brasil o México requieren jugadores con experiencia. Es más, hasta se nota que, recientemente, estas dos últimas ligas intercambian jugadores con recorrido y, casi siempre, en las mismas posiciones”. De ahí que Brasil y México cuenten con 107 y 55 futbolistas colombianos inscritos para las diferentes competencias, tanto en primera como en segunda y tercera división. Otro de los lugares donde los colombianos son muy apetecidos es Estados Unidos. Son 135 los nacionales que militan en esas competencias, convirtiéndose en el segundo destino del mundo con mayor presencia de talento colombiano. En el caso de Brasil, el reporte del portal especializado en transferencias de fútbol Transfermarkt habla de 107 colombianos en sus competencias, mientras que 92 nacionales aparecen registrados en España y 76 en Portugal.

Alex Ríos mencionó que, en el caso de los jóvenes entre los 19 y 21 años, existe un gran mercado en las segundas divisiones de las principales ligas. Esa situación es aprovechada por los talentos nacionales, ya que en el país cuentan con pocas opciones para continuar sus carreras. Tras terminar la categoría sub-20, que tiene torneo nacional, quedan en una especie de limbo y, por ello, las propuestas de las ligas emergentes se convierten en una alternativa para seguir compitiendo a nivel profesional. En el fútbol de Suramérica también es muy cotizado el jugador colombiano. De ahí que en las ligas de Argentina, Paraguay, Ecuador y Uruguay haya registrados 185 futbolistas cafeteros en las diferentes competencias de esos países. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: