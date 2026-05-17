El goleador colombiano Luis Javier Suárez es el máximo artillero de la Primeira Liga de Portugal

Luis Javier Suárez está pagando con creces los casi 23 millones que pagó en 2025 el Sporting de Lisboa por su ficha. La temporada 2025/26 fue muy buena para el samario y para el club lisboeta, aunque no pudo ganar su tercera liga consecutiva.

Benfica fue el rival de Sporting durante toda la campaña liguera, ambos se codearon en un inicio por la punta, después tuvieron que luchar por clasificar a la Champions. Suárez, por su parte, tuvo una competitiva carrera por ser el goleador del campeonato justamente contra el delantero de las águilas, el griego Vangelis Pavlidis.

Para la última fecha, Porto ya era el campeón doméstico, pero la segunda casilla era la disputada entre Sporting y Benfica para clasificar a la fase previa de la Liga de Campeones. Un empate ante Gil Vicente les bastaba a los Leones verdiblancos, los cuales ganaron su compromiso 3-0, el segundo obra de Suárez.

Con ese tanto anotado ante Gil Vicente, el oriundo de Santa Marta llegó a los 28 goles anotados en la campaña liguera y se hizo con el galardón de máximo artillero de la Primeira Liga. Pavlidis anotó 22 goles en 33 partidos, mientras que Suárez marcó 6 más en 32 compromisos, uno menos.