“Esto es increíble”: Gustavo Puerta asciende con el Racing Club de Santander a la primera división de España

Desde temprano la gente empezó a llegar al barrio El Sardinero en Santander, España. La fiesta en la capital de Cantabria se pintó de verde, blanco y negro (los colores del Real Racing Club de Santander) en la víspera de un posible ascenso a primera división tras 14 años sin estar en la máxima categoría del fútbol español.
Gustavo Puerta, Andrés Martin, Peio Canales e Iñigo Vicente eran las 4 figuras llamadas a conseguir el boleto a primera.
El rival del Racing fue el Valladolid. Los de Pucela llegaron al partido sin opción alguna, mientras que los locales se encontraban en el primer lugar con 75 puntos a falta de dos partidos. Su más inmediato perseguidor, el Almería (ex equipo de Luis Javier Suárez), llegaba con 71 puntos.